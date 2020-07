Kyritz

Ein Traktoranhänger ist am Mittwoch auf der Bundesstraße 5 in Kyritz umgekippt. Der Treckerfahrer musste zuvor in Höhe einer Tankstelle einem unbekannten Transporter ausweichen, der auf die Bundesstraße gefahren war, teilte die Polizei mit. Beim Ausweichmanöver kollidierte der Traktor, der zwei Anhänger angekoppelt hatte, mit einem überholenden Pkw. Einer der Anhänger kippte dadurch um. Der unbekannte Transporter-Fahrer fuhr indes weiter.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7500 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste für die Bergungsarbeiten etwa 30 Minuten gesperrt werden. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr.

Von MAZonline