Kyritz: Archäologen legen alte Stadtmauerteile in der Weberstraße frei

Kyritz

Die Bauarbeiten in der Weberstraße von Kyritz kommen gut voran. Derzeit sind die Archäologen damit beschäftigt, die Funde zu dokumentieren, die bei den Schachtarbeiten für die Sanierung der Straße ans Licht gekommen waren.

Reste der Kyritzer Stadtmauer gefunden

Es handelt sich dabei unter anderem um Reste der Kyritzer Stadtmauer. Mehrere Fundorte wurden im hinteren Teil der Baustelle in der Weberstraße dokumentiert und vermessen. Die Funde werden in Abstimmung mit dem Denkmalschutz im Boden gesichert. Das war von Rathaussprecherin Doreen Wolf zu erfahren. Später soll der Verlauf der Stadtmauer in diesem Bereich durch eine Farbgebung im Pflaster dargestellt werden.

Archäologen begleiten die Arbeiten

Auch alle weiteren Arbeiten werden archäologisch begleitet. Sechs Wochen hat die Stadt insgesamt dafür im Bauablauf mit eingeplant. In Teilen des Baubereiches befand sich einst ein Friedhof, weshalb die Klosterstraße früher Friedhofsstraße hieß.

Bei Bauarbeiten in der Weberstraße von Kyritz wurden Teile der alten Stadtmauer gefunden. Quelle: Sandra Bels

Die Arbeiten begannen im März

Der grundhafte Ausbau der Klosterstraße und des letzten Abschnittes der Weberstraße hatte Ende März begonnen. Den Zuschlag für die Arbeiten bekam die Hoch- und Tiefbaugesellschaft Wittstock (HTW). Ihre Mitarbeiter begannen zunächst damit, einen Regenwasserkanal vom Bullengraben über die Gartenstraße bis zum hinteren Teil der Weberstraße zu verlegen. Dieser wird nun bis zur Einmündung in die Klosterstraße verlängert. Für die entsprechende Baufreiheit musste der Energiedienstleister Edis Kabel neu verlegen.

Diese Teile der Stadtmauer kamen bei den Bauarbeiten zu Tage. Quelle: Sandra Bels

Alte Anschlüsse wurden erneuert

Mitarbeiter des Wasser- und Abwasserverbandes Dosse haben begonnen, die veralteten Schmutzwasseranschlüsse für die Grundstücke im letzten Teil der Weberstraße zu erneuern. Wegen der beengten Straßenverhältnisse seien intensive Abstimmungen der Arbeiten nötig. Gegebenenfalls wolle das Bauunternehmen schon mit dem Herausnehmen des alten Pflasters im weiteren Verlauf der Weberstraße bis zur Zahnarztpraxis beginnen, hieß es aus dem Rathaus. Bislang ist das aber noch nicht geschehen. In diesem Bauabschnitt müssen ebenfalls Stromkabel erneuert werden.

Um den Bewohnern der Klosterstraße den Zugang zu ihren Häusern weiterhin ungehindert gewährleisten zu können, wird mit den Sanierungsarbeiten in der Klosterstraße selbst erst nach Abschluss der Arbeiten in der Weberstraße begonnen.

Feldsteine unter der Oberfläche in der Weberstraße. Quelle: Sandra Bels

Kleine Änderung im Bauablauf

Durch die archäologischen Untersuchungen und die Neuverlegung der Stromkabel ergibt sich laut Doreen Wolf eine geringfügige Änderung im Bauablauf. Das Bauamt gehe aber davon aus, dass die weiteren Arbeiten störungsfrei ablaufen können. Deshalb wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Sanierung der Kloster- und Weberstraße wie geplant Ende November abgeschlossen werden kann.

Acht Monate Bauzeit sind veranschlagt

Acht Monate Bauzeit hat die Stadt für die beiden Straßenabschnitte eingeplant. Ausgebaut werden 220 Meter, 70 in der Klosterstraße, 115 in der Weberstraße. 33 Meter lang wird der Gehweg bis zur Gartenstraße. Die geplanten Baukosten belaufen sich auf gut 765 000 Euro.

Sanierung mit einem Jahr Verspätung

Die beiden Straßen sollten bereits im vergangenen Jahr saniert werden. Das musste Stadt jedoch absagen, weil das einzige Angebot der Ausschreibung damals 25 Prozent über der Kostenschätzung lag. Es wurde als überteuert abgelehnt, die Bauarbeiten wurden daraufhin abgesagt.

Von Sandra Bels