Kyritz

63 Jahre aktiv als Arzt in Kyritz – da passt der Begriff „Ära“ wohl wirklich mal. Und die steht direkt vor ihrem Abschluss: Ende der Woche wird der Allgemeinmediziner und Obermedizinalrat Hubert Streibing (87) endgültig in den Ruhestand gehen. 1958 hatte er seinen Dienst in der Stadt angetreten.

Ursprünglich habe er den Abschied vom Berufsleben längst vorgehabt, erklärt Hubert Streibing. „Ich habe jahrelang einen Nachfolger gesucht. Ich wollte es vermeiden, meine Patienten einfach zurückzulassen.“ Und so blieb er im Dienst – wenn auch seit 2018 nicht mehr mit einer eigenen Praxis, sondern im Auftrag der KMG. „Ich bin noch feste dabei und mache auch jetzt noch Hausbesuche.“ Aber Ende April soll damit nun Schluss sein.

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke nahm das am Mittwoch zum Anlass für ein persönliches Dankeschön. „Das ist ein besonderer Termin heute, der mit vielen Emotionen verbunden ist“, wandte sie sich an den Mediziner. „Viele Menschen haben ja Jahrzehnte mit Ihnen verbracht.“ Hubert Streibing sei „eine Persönlichkeit, die eine lange Zeit in der Stadt geprägt hat“. Der Abschied falle nicht leicht. Auch der Arzt bekannte: „Es bewegt mich sehr.“

Nach 63 Jahren als Arzt in Kyritz verabschiedet sich Hubert Streibing in den Ruhestand. Bürgermeisterin Nora Görke sagte Dankeschön. Quelle: Alexander Beckmann

Geboren und aufgewachsen in Thüringen hatte Hubert Streibing im April 1958 seine Facharztausbildung am damaligen Kyritzer Kreiskrankenhaus begonnen. Noch während der Ausbildung übernahm er schon ein Jahr später eine Praxis im Kyritzer Stadtzentrum. Später war er unter anderem in der ärztlichen Leitung der Kyritzer Poliklinik tätig und wurde schließlich sogar Kreisarzt. Nach dem Ende der DDR machte er sich 1991 als niedergelassener Arzt selbstständig.

Viel Zeit für die Familie sei dabei nie geblieben, schätzt Hubert Streibing im Rückblick ein. „Deshalb ist der Arztberuf auch so schwierig. Wer nur Geld verdienen will, ist da fehl am Platz.“ Der Stolz auf die Lebensleistung ist ihm anzumerken. „Es war mein Rezept, die Menschen zu gewinnen. Ich habe das als Thüringer in der Prignitz geschafft.“ Er habe sich stets ins Leben seiner Patienten einbezogen gefühlt.

Für seinen Ruhestand hat Hubert Streibing vor allem ein Vorhaben: „Ich werde mich erst mal meiner Frau widmen, die in den 63 Jahren viele Opfer gebracht hat.“

Die Praxisräume in der Kyritzer Maxim-Gorki-Straße sind geschlossen. Ab 3. Mai empfängt Streibings Nachfolgerin die Patienten in der Straße der Jugend 5. Quelle: Alexander Beckmann

Hubert Streibings bisherige Praxis in der Maxim-Gorki-Straße ist seit Montag geschlossen. Sie zieht um in das medizinische Zentrum in der Straße der Jugend 5 und bleibt den Kyritzern somit erhalten – wenn auch unter neuer Führung. Eine bisher im KMG-Krankenhaus tätige Kollegin übernimmt Streibings Funktion. Der ist froh: „Es ist jemand da, zu dem die Patienten ab dem 3. Mai gehen können.“

Grundsätzlich hält der Arzt den neuen Standort in der Straße der Jugend mit weiteren Arztpraxen, Apotheke, Optiker und Bushaltestelle vor der Haustür für durchaus geeignet. Ein paar Sorgen vor allem um seine älteren Patienten macht er sich trotzdem: „Die Zentralisierung da ist sicher gut, aber der Weg könnte für einige ein Problem sein.“

Stadt muss sich um ärztlichen Nachwuchs bemühen

Hubert Streibing hofft, dass sich auch in der Kyritzer Innenstadt medizinische Angebote auf Dauer erhalten lassen. Dass die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum ständigen Nachdruck verlangt, dieser Umstand habe ihn sein ganzes Berufsleben über begleitet. Er schätzt ein: „Wir müssen uns strategisch bemühen, den Arztbestand in Kyritz wieder aufzufüllen.“ Schließlich seien viele seiner Kollegen auch schon sehr lange im Dienst.

Erst im vergangenen Jahr nahm mit dem Pneumologen Johannes Jurga ein wichtiger Kyritzer Spezialist seinen Abschied. Und ein Nachfolger ist bislang nicht in Sicht. Hubert Streibing ist überzeugt, dass auch die Stadt selbst sich für den medizinischen Nachwuchs engagieren muss. „Es bringt nichts, wenn man nur auf die kassenärztliche Vereinigung wartet.“

Von Alexander Beckmann