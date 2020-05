Kyritz: „Atelier für Jedermann“ zeigt Bilder im Bibliotheksfenster

Kyritz

Das „Atelier für Jedermann“ in Kyritz zeigt ab sofort seine Werke der vergangenen Wochen im Schaufenster der Stadtbibliothek. „Wir können uns im Moment ja nicht in der Bibliothek zum Malen und Zeichnen treffen, trotzdem sind viele Bilder zu Hause entstanden, die wir gern zeigen möchten“, sagt Ateliermitglied Christine Nandzik. Eine Ausstellung in der Bibliothek wie sonst, das sei ja derzeit nicht möglich, deshalb wählten die Ateliermitglieder das Schaufenster als Präsentationsfläche.

Atelierfreunde treffen sich alle 14 Tage

Sie treffen sich alle zwei Wochen und werden von Grafik-Designer Bernd Demmig aus Babe angeleitet. Bis zu elf Personen gehören derzeit zum künstlerischen Kreis. Sie haben sich in den vergangenen Wochen einmal im Rosengarten getroffen und auch in Tornow auf dem Gut, um Tiere zu zeichnen. „Natürlich mit Abstand“, sagt Christine Nandzik. Im Rosengarten gehörten Narzissen, Löwenzahn und die sichtbare Stadtkulisse zu den Motiven. Die Bilder sind nun teilweise im Fenster der Bibliothek zu sehen. Interessenten können sie kaufen und sich deshalb in der Bibliothek oder bei Christine Nandzik melden.

Unterstützung von der Stadt Kyritz

Das Atelier wird von der Stadt Kyritz über die Kulturförderung unterstützt. Am 4. Juni wollen sich die Akteure das nächste Mal treffen. Der Ort steht aber noch nicht fest. Bei Regen könnte es auch die Kyritzer Kirche sein, war von Christine Nandzik zu erfahren. Sie und Bernd Demmig würden sich freuen, wenn zu den Atelierfreunden, die im Alter ab 40 Jahren sind, jüngere dazu kommen. „Willkommen sind auch Jugendliche, die gerne malen wollen, aber noch nicht wissen, in welche Richtung sie gehen wollen“, so Demmig.

So sieht Bücherquarantäne in der Bibliothek Kyritz aus. Quelle: Sandra Bels

In der Bibliothek sind indes die ersten Öffnungstage gut angenommen worden. Die zurückgebrachten Bücher von einem Tag füllen einen Tisch. Sie müssen für 72 Stunden in Quarantäne bevor sie wieder herausgegeben werden. „Besonders Ältere sind froh, dass sie kommen und sich neuen Lesestoff holen können“, sagt Bibliotheksleiterin Silka Laue.

