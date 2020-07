Kyritz

Ein 40-jähriger Autofahrer versuchte am Mittwochabend in Kyritz vor der Polizei zu fliehen. Beamte wollten den Mann um 18.40 Uhr in der Wilsnacker Straße anhalten. Nachdem er zunächst nicht auf das Stopp-Signal reagiert hatte, gelang es den Polizisten, den Autofahrer in der Gartenstraße anzuhalten.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, teilte die Polizei mit. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, weil ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin reagiert hatte.

Von MAZonline