Kyritz

Ein Bungalow im Kyritzer Finkenweg stand in der Nacht zu Sonnabend in Flammen. Die Kyritzer Feuerwehr wurde gegen kurz nach 1 Uhr alarmiert. Die Feuerwehrleute konnten am Einsatzort eine Person retten. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Zunächst wurde jedoch noch eine zweite Person vermisst. Die Feuerwehrleute suchten sie im Gebäude, fanden sie aber nicht. Später gab es Entwarnung. Nach Feuerwehrangaben befand sich zur Brandzeit doch nur eine Person im Bungalow.

Gascontainer wurde gesichert

Auf dem Gelände befand sich zudem ein Gascontainer, der von der Feuerwehr gesichert werden musste, weil akute Explosionsgefahr bestand. Die Löscharbeiten wurden zunächst mit Wasser und später mit Schaum durchgeführt. Wie die Feuerwehr informiert, musste eine Baufirma angefordert werden. Mit deren Bagger wurde dann das Dach des Bungalows abgenommen.

Der Bungalow ist unbewohnbar. Quelle: Julia Redepenning

Im Laufe des Einsatz wurden weitere Kräfte angefordert und die Feuerwehren der umliegenden Orte alarmiert. Vor allem der Einsatz von Atemschutzgeräteträgern war gefragt, hieß es seitens der Feuerwehr.

Gebäude wurde teilweise abgerissen

Gegen 4 Uhr war das Dach schließlich abgedeckt und es fiel die Entscheidung, weitere Teile des Gebäudes abzureißen, um die Gefahr zu bannen. Am Ende musste der Bungalow fast vollständig abgerissen werden. Es erfolgten Nachlöscharbeiten. Angefordert wurde auch der Energieversorger. Der Strom musste abgestellt werden.

Bis zum Einsatzende gegen 5.20 Uhr waren 29 Feuerwehrleute aus den Dörfern und der Stadt Kyritz im Einsatz. Dazu kamen die Polizei mit mehren Wagen, Rettungsdienst und Notarzt.

Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Nach Feuerwehrangaben ist die Brandursache noch unklar, aber es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung gestellt. Die Ermittlungen haben begonnen.

Von Sandra Bels