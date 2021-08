Kyritz

Rund 100 Orgelinteressierte aus Berlin und Umgebung machten sich am zurückliegenden Wochenende bei einer Orgelexkursion der Brandenburgischen Sommerkonzerte auf den Weg, um in der Prignitz Kirchen und deren Orgeln aufzusuchen. Erste Station war die Reubke-Orgel in Kyritz.

Kirchenmusikdirektor Michael Schulze spielte dort Werke von André Campra, Charles Callahan, Sigfrid Karg-Elert und anderen.

Im Anschluss an das Konzert wurde eine Kollekte gesammelt für die Opfer der Flutkatastrophe Anfang Juli vor allem in Westdeutschland. „230 Euro können in dieser Woche auf das Spendenkonto überwiesen werden“, berichtet Kantor Schulze: „Herzlichen Dank allen Spenderinnen und Spendern.“

Von MAZonline