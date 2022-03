Kyritz

Ein 54-jähriger Übernachtungsgast hat sich in Kyritz offenbar ohne Erlaubnis seines Gastgebers dessen Autoschlüssel genommen und ist mit seinem Wagen weggefahren. Der 52-jährige Kyritzer bemerkte am Sonntagmorgen, dass sein Auto nicht mehr am Abstellort stand und die Schlüssel fehlten, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch Feuerwehren löschen Dachstuhlbrand in Wernikow

Vermutlich hatte der flüchtige Bekannte aus Hennigsdorf (Oberhavel) das Fahrzeug im Wert von zirka 9000 Euro entwendet. Von Bekannten erhielt der Fahrzeugbesitzer die Information, dass sein Wagen sich in Hohenofen befindet. Dort stellte er den 54-Jährigen zur Rede, nahm den Fahrzeugschlüssel an sich und zeigte anschließend den Diebstahl bei der Polizei an.

Im Kyritzer Imbiss kennengelernt

Die Männer hatten sich am Freitagabend an einem Imbiss in der Kyritzer Innenstadt kennengelernt. Bis Sonnabend hatte der 54-Jährige bei dem Kyritzer übernachtet.

Von MAZonline