Kyritz

Ein strahlender Jubilar und viele Glückwünsche: Bernd-Rudolf Füllgraf nahm am Mittwoch den Goldenen Meisterbrief in Empfang. Seit genau 50 Jahren ist der 75-jährige Kyritzer nun als Meister des Kfz-Handwerks aktiv.

Zum Gratulieren besuchte neben Vertretern der Kreishandwerkerschaft Ostprignitz-Ruppin und der Kfz-Innung auch der Präsident der Handwerkskammer Potsdam Robert Wüst das Kyritzer Autohaus Füllgraf. „Sie haben ein großes Stück Automobilgeschichte miterlebt und die Liebe zum Handwerk weitergegeben“, würdigte er den Jubilar. „Da sind wir stolz drauf.“

Bernd-Rudolf Füllgraf machte aus seiner Freude keinen Hehl: „Dass man das noch erleben darf! Da kann man nur glücklich sein.“

Kyritzer Handwerkstradition seit dem 19. Jahrhundert

Die Familie des Kyritzers war spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts im Fahrzeugbau aktiv, als sie in der Stadt eine Stellmacherei betrieb. Der drohenden Verstaatlichung entging das Unternehmen in den 1950er Jahren durch den Eintritt in eine PGH, eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks.

Dort erlernte Bernd-Rudolf Füllgraf ab 1962 seinen Beruf. „Wir waren fast 40 Leute in der PGH“, erinnert er sich.“ 1971 legte er die Kfz-Meisterprüfung ab, die er wenige Jahre später durch einen Abschluss als Lehrmeister ergänzte. 1995 wagte er als 50-Jähriger den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete das Autohaus Füllgraf, das inzwischen in Kyritz und Neuruppin von der nächsten Generation der Familie betrieben wird.

Ausbildung stets im Fokus

Der Handwerkernachwuchs liegt dem Kyritzer, der über viele Jahre auch in der Handwerksinnung eine aktive Rolle spielte, bis heute am Herzen – was ihm aktuell durchaus mal Kopfschmerzen bereitet: Corona mache die Nachwuchsgewinnung schwerer denn je. Das gehe schon bei den ausfallenden Schülerpraktika los. „Wir brauchen junge Menschen, die die Technik vom Herzen her beherrschen wollen.“

Diese Begeisterung hat sich der Jubilar auf jeden Fall bewahrt. Elektromobilität oder autonomes Fahren faszinieren ihn – gerade auch im vergleich zu technischen Lösungen der Vergangenheit. „Zu Hause habe ich noch einen Trabant Kübel.“ Bei dessen Wartung kommt auch noch immer die Messuhr zum Einsatz, die er einst als Meisterstück anfertigte.

Auch ehrenamtlich in der Stadt aktiv

All dies lässt ihn an seinem Beruf festhalten. Tag für Tag ist er im Familienbetrieb anzutreffen – wenn vielleicht auch nicht mehr für ganz so viele Stunden wie einst. Bernd-Rudolf Füllgraf bestätigt damit die eigene Einschätzung so eines Unternehmens: „Ohne Familie könnte man das alles gar nicht machen.“

Neben dem Beruf engagierte sich der Kyritzer unter anderem als Rotarier und als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht in Neuruppin. In seiner Heimatstadt ist er aber vor allem für seine äußerst aktive Rolle im Shantychor „De goode Winds“ bekannt, dem er nun schon seit 50 Jahren angehört. 2019 wurde Bernd-Rudolf Füllgraf dafür mit dem Kyritzer Ehrenamtspreis geehrt.

Von Alexander Beckmann