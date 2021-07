Kyritz: Beschädigtes Kabel verursacht nächtlichen Stromausfall in der Innenstadt

Kyritz

Den großflächigen Stromausfall in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Kyritz haben offenbar nur wenige Leute mitbekommen. Dem Energieversorger Edis hat er jedoch ordentlich Arbeit bereitet. Der Stromausfall war im Innenstadtbereich von Kyritz aufgetreten und begann gegen 23.50 Uhr.

„Die meisten Betroffenen haben zu dieser Zeit vermutlich geschlafen und die Havarie gar nicht wahrgenommen“, sagt Edis-Pressesprecher Horst Jordan. Die Einsatzkräfte des Unternehmens seien in der Nacht zu Mittwoch buchstäblich aus den Betten geholt worden und an den Ort des Ausfalls geeilt. „Durch sofort eingeleitete Umschaltmaßnahmen im Netz konnten die ersten Straßenzüge gegen 0.30 Uhr wieder mit Strom versorgt werden“, teilt Horst Jordan mit. Schritt für Schritt kamen anschließend durch weitere Zuschaltungen zahlreiche Häuser hinzu. Gegen 0.45 Uhr seien die letzten Haushalte wieder versorgt gewesen.

In der Spitze des Ausfalls waren elf Trafostationen vom Netz genommen worden. Davon betroffen waren nach Edis-Informationen etwa 300 Kunden im Kyritzer Innenstadtbereich. Bei der anschließenden Fehlerortung hatte sich herausgestellt, dass ein unterirdisches Kabel in der Wusterhausener Straße in Kyritz beschädigt war. „Die Ursache für die unterirdische Kabelstörung wird aber noch untersucht“, so Jordan.

Häufig sei es so, dass bei Tiefbauarbeiten unterirdische Kabelisolierungen beschädigt, teilweise auch nur durch Bagger „angeritzt“ werden. „Im Laufe der Zeit, manchmal dauert es auch Jahre, dringt durch die Beschädigung langsam Feuchtigkeit in das unterirdische Kabel ein, was dann am Ende zu einem Ausfall wie in der Kyritzer Innenstadt führen kann“, erklärt der Pressesprecher.

„Wir bedauern den Vorfall und hoffen, dass den Kunden dadurch nicht allzu große Unannehmlichkeiten entstanden sind“, sagt Horst Jordan. Leider würden sich solche Störungen in den komplexen technischen Systemen und trotz laufender Investitionen und Instandhaltungsarbeiten nicht vollständig ausschließen lassen.

Jordan teilt mit, dass der Energieversorger allein im vergangenen Jahr weit über 100 Millionen Euro in seine Netze investiert habe. Vergleichbar hohe Investitionen seien auch in diesem Jahr vorgesehen. Auch in Kyritz plant die Edis, das Stromnetz in diesem Jahr weiter zu modernisieren. Dazu gehört zum Beispiel der Einbau von drei sogenannten intelligenten Ortsnetzstationen. Diese verfügen über eine hochmoderne Digitaltechnik zum Messen und Steuern. „Damit können im Notfall auch Versorgungsunterbrechungen wie in der Nacht zu Mittwoch schneller behoben werden“, erklärt der Unternehmenssprecher. Der Grund: Diese Ortsnetzstationen lassen sich fernsteuern, ohne dass ein Elektromonteur vor Ort sein muss.

Von Sandra Bels