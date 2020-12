Kyritz

Ein 43-jähriger Mann soll am Mittwochnachmittag in seiner Kyritzer Wohnung randaliert haben. Polizisten suchten ihn deshalb dort auf. Im Zuge des Einsatzes war der 43-Jährige aggressiv, so dass ihm zeitweise Handfesseln angelegt werden mussten, teilte die Polizei mit.

Als der Mann sich beruhigt hatte, gab er freiwillig verschiedene gefährliche Gegenstände – darunter eine Machete und ein altes Luftgewehr – an die Beamten heraus und bat um Vernichtung.

Ein erster Atemalkoholtest bei dem Mann ergab 2,63 Promille.

