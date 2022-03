Kyritz

Ein kleiner Stoffbeutel mit blauem Henkel, darin ein tolles Bilderbuch und eine Informationsbroschüre für Eltern – so sieht das aktuelle Lesestart-Set aus, das in der Stadtbibliothek Kyritz kostenfrei an alle Eltern von dreijährigen Kindern verteilt wird.

Die Kyritzer Bibliothek beteiligt sich damit an „Lesestart 1-2-3“, einem bundesweiten Programm zur frühen Sprach- und Leseförderung, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung Lesen durchgeführt wird.

Angebot in Kyritz geht noch weiter

Doch das Angebot der Stadtbibliothek Kyritz geht noch weiter: Um Familien mit kleinen Kindern für Bücher und das Vorlesen zu begeistern, wurde das Angebot an ausleihbaren Büchern für diese Altersgruppe stark ausgebaut. Dabei orientiert sich die Bibliothek beim Buchkauf an den Empfehlungen der Stiftung Lesen.

Inhalt des Lesestart-Sets, welches dreijährige Kinder kostenfrei in der Bibliothek erhalten. Quelle: Stadtbibliothek Kyritz

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: Klassische Hartpappe-Bücher, Sachthemen für die Jüngsten, bekannte Bilderbuchreihen, Wimmelbücher, aber auch sogenannte Mitmachbücher bei denen die Kinder selbst aktiv werden müssen und zum Beispiel helfen, das Hasenkind ins Bett zu bringen.

Krabbelgruppen des Netzwerks Gesunde Kinder besuchte die Bibliothek

Die Bibliothek bietet ebenso Veranstaltungen für Kinder ab drei Jahren und junge Eltern an. So besuchten in den vergangenen Wochen zwei Krabbelgruppen des Netzwerks Gesunde Kinder OPR die Bibliothek.

Bibliothekarin Juliane Koark erklärte den jungen Eltern, wie sie von Anfang an die Lesefreude beim Nachwuchs wecken können, warum auch Väter aktiv beim Vorlesen einbezogen werden sollten und präsentierte zum Schluss noch eine Auswahl ihrer Vorlesefavoriten. Schließlich ist sie selbst Mutter zweier Kinder und weiß daher aus erster Hand, was besonders gut ankommt.

Auch die örtlichen Kitas besuchen die Bibliothek regelmäßig, wie zuletzt die dreijährigen Kinder der Kita Kunterbunt. Diese bekamen das Märchen vom dicken, fetten Pfannkuchen zu hören. Jede Geschichte wird medienpädagogisch begleitet, zum Beispiel durch ein passendes Spiel, ein Lied oder einer Bastelarbeit.

Ein beliebtes Format bei den Kitagruppen ist das sogenannte Bilderbuchkino. Hier sehen die Kinder alle Bilder aus dem Buch auf einem großen Smartboard, während die Geschichte von der Bibliothekarin vorgelesen beziehungsweise erzählt wird.

Bilderbuchkino am 9. März in Kyritz

Zu einem solchen Bilderbuchkino lädt die Bibliothek nun auch im öffentlichen Rahmen ein. Am Mittwoch, 9. März, um 15.30 Uhr können alle Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren eine lustige Freundschaftsgeschichte erleben. Nach der Geschichte gibt es noch ein kleines Spiel und eine zur Geschichte passende Bastelei.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, es gilt die 2G-Regelung. Um Voranmeldung wird gebeten, ­entweder telefonisch unter 033971/5 22 15 oder per Mail an bibliothek@kyritz.de.

Alle dreijährigen Kinder können bei dieser Gelegenheit gleich ihr kostenfreies Lesestart-Set mit nach Hause nehmen.

Von MAZonline