Ganz anders als sonst und deshalb auch besonders, war der Abschluss des 7. Brandenburger Lesesommers (früher Sommerleseclub) der Kyritzer Bibliothek. „Wir sind froh, dass wir das Abschlussfest überhaupt feiern können“, so Bibliotheksleiterin Silka Laue. Sie hatte die jungen Leser aus Kyritz und Umgebung in den Eiskeller eingeladen. Mit dabei war Frank Sommer von der Berliner Künstleragentur Eventilator. Er begleitete die Abschlussveranstaltung schon einmal. Damals fand sie auf der Insel im Untersee satt. Das war vor fünf Jahren.

„Sommer-Karaoke-Lesen“ im Kyritzer Eiskeller

Diesmal hatte sich Sommer etwas Besonderes einfallen lassen. Er spielte mit den Leseratten „Sommer-Karaoke-Lesen“. Dabei lasen die Kinder gemeinsam Texte aus bekannten und weniger bekannten Büchern. Zunächst wurde geraten, aus welcher Geschichte die Zeilen stammen. Dann machte Sommer mit dem gemeinsamen Lesen Lust auf neue Bücher.

Anschließend bekamen die Teilnehmer des Lesesommers, die mindestens drei Bücher in den Sommerferien gelesen hatten, ihre Zertifikate und kleine Preise. Es waren 57 Teilnehmer.

84 Mädchen und Jungen waren dabei

Insgesamt hatten sich in diesem Jahr 84 Kinder – 41 Mädchen, 43 Jungen – beteiligt. Zum ersten Mal waren es mehr Jungen als Mädchen. Sie kommen von den Grundschulen Kyritz, Demerthin, Breddin, von der Carl-Diercke-Schule, vom Gymnasium, von der Freien Schule Roddahn. Auch Berliner Kinder, die ihre Sommerferien in der Gegend verbrachten, waren dabei.

Die Bibliothek hatte für die Leseratten extra 287 neue Kinder- und Jugendbücher gekauft. Silka Laue und ihre Kollegin Juliane Koark begleiteten die Kinder und Jugendlichen im Lesesommer, der am 22. Juni begann. Sie haben insgesamt 447 Ausleihen gezählt.

Comics waren die Renner

Die absoluten Renner waren der Comic „Wie ich die Welt rettete und gleichzeitig eine 3 im Vokabeltest schrieb“, „ Minecraft“, die Bücher der Reine „Die drei ???“ und „Die drei !!!“ sowie „Bibi und Tina – Wahrheit oder Pflicht“.

„Wir sind begeistert von der Lesefreude der Kinder sagen ihnen und den Sponsoren des Lesesommers danke und freuen uns auf das nächste Jahr“, so Silka Laue. Sie hofft, dass dann wieder eine Werbung an den Schulen möglich sein wird. Die war in diesem Jahr wegen Corona ausgefallen. So wurden die Kinder in der Bibliothek angesprochen und zum Mitmachen beim Leseförderprojekt der öffentlichen Bibliotheken motiviert. Ab der 5. Klasse kann man dabei sein.

Von Sandra Bels