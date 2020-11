Kyritz

Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie bittet der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost dieser Tage auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin mit Nachdruck um Unterstützung. „Wir stehen erneut an einem Wendepunkt in der Pandemie“, sagt der medizinische Geschäftsführer des Blutspendedienstes Torsten Tonn. „Auch wenn Covid-19-Erkrankte in der Regel keine Blutpräparate benötigen, ist der Bedarf für die Versorgung von Patienten in der Onkologie, bei Organtransplantationen, Operationen am Herzen, Notfalleingriffen und bei chronisch kranken Patienten, die lebenslang Blutpräparate benötigen, ungebrochen hoch. Wir bitten daher trotz der erschwerten Bedingungen weiterhin Blut zu spenden.“

Auch unter den seit Wochenbeginn geltenden neuen Einschränkungen sei die Blutspende weiterhin problemlos möglich, betont der Blutspendedienst. Die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten in den Brandenburger Kliniken müsse auch unter Pandemiebedingungen sichergestellt werden. Durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile werde regelmäßig Nachschub benötigt. Einige Blutbestandteile wie zum Beispiel Blutplättchen seien nur maximal fünf Tage haltbar.

Nächste Spendetermine in der Region Kyritz Mittwoch, den 11. November, von 16 bis 19 Uhr in der Grundschule Breddin, Schulstraße 3 Montag, den 7. Dezember, von 15 bis 18.30 Uhr im Stadtsaal des Kyritzer Mehrgenerationenhauses, Perleberger Straße 10 Dienstag, den 15. Dezember, von 15.30 bis 18.30 Uhr im Sportlerheim Gumtow, Karl-Liebknecht-Straße 46 Mittwoch, den 16. Dezember, von 15.30 bis 19 Uhr in „Ribbes Partyhaus“, Wusterhausen, Berliner Straße 38 Bitte Termin unter https://terminreservierung.blutspende-nordost.de vereinbaren! Ausweis nicht vergessen!

Im Sinne des Infektionsschutzes gelten für die Blutspende aktuell einige besondere Regeln. Spender sollten unbedingt frei von Erkältungssymptomen, Fieber, anderen akuten Erkrankungen sein. Unabdingbar ist eine vorherige Anmeldung zum Termin online unter https://terminreservierung.blutspende-nordost.de.

Zudem hat der Blutspendedienst seine ohnehin hohen Sicherheitsmaßnahmen noch verschärft, um das Ansteckungsrisiko für Blutspender, Personal und Ehrenamt so gering wie möglich zu halten. Dazu gehören Zugangskontrolle, Kurzanamnese, Messen der Körper­temperatur, Hand-Desinfektion, das Tragen von Mundnasenschutz sowie die größtmögliche Vereinzelung aller Beteiligten durch Abstände vorm Betreten des Spendeortes und im gesamten Ablauf der Blutspende. Allen Spendern wird eine Mundnasenschutzmaske ausgehändigt.

Von MAZ-online