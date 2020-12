Kyritz

Feuer sorgte am Mittwochvormittag für Aufregung in der Kyritzer Straße der Jugend. In einem Aufgang des Wohnblocks Nummer 6 brannten im Keller abgestellte Möbel.

Angesichts der Gefahr für die Bewohner des Viergeschossers rückte die Feuerwehr ab 9.30 Uhr mit nahezu sämtlichen Fahrzeugen und Einsatzkräften an, die in der Stadt und ihren Ortsteilen verfügbar waren. Auch aus Wusterhausen kam Unterstützung.

Kyritzer Feuerwehr brachte Menschen in Sicherheit

„Wir haben erst einmal die Bewohner evakuiert, bevor wir überhaupt an die Kellertür rangegangen sind“, erklärt Einsatzleiter Frank Brüggemann. Schließlich habe die Gefahr bestanden, dass Qualm das Treppenhaus und damit den einzigen Fluchtweg im Aufgang blockiert.

Die Brandquelle selbst brachten die Feuerwehrleute anschließend schnell unter Kontrolle. Eine Zeit lang trieb danach noch ein Gebläse den Rauch aus dem Treppenhaus, bevor die Bewohner nach einer knappen Stunde in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Sie hatten so lange vorm Haus ausgeharrt, wo sich auch einiges an Nachbarschaft versammelt hatte.

Neben der Polizei, die sofort mit Ermittlungen zur Brandursache begann und Zeugen befragte, war auch der Rettungsdienst zur Absicherung mit im Einsatz. Menschen wurden bei dem Brand am Mittwochvormittag aber nicht verletzt.

Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe

Die Straße der Jugend war wegen des Großeinsatzes etwa eine Stunde lang für Privatfahrzeuge schwer bis gar nicht passierbar.

Zur Brandursache liegen bislang keine offiziellen Aussagen vor. Nahe liegt allerdings, dass die Möbel im Keller von Haus Nummer 6 nicht von sich aus in Flammen aufgingen.

Für die Feuerwehr war dies der vierte Löscheinsatz binnen weniger Tage. Nach einem Feuer in der Aalreusenstraße am 23. Dezember musste sie am 26. Dezember zu zwei weiten Bränden ausrücken. In allen Fällen besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Von Alexander Beckmann