Die Sommerferien sind vorbei – zumindest für Lehrer. Spätestens seit Anfang dieser Woche sind sie wieder im Dienst, um das neue Schuljahr vorzubereiten. Der Aufwand dafür ist in diesem Jahr ein ganz spezieller. Nach wie vor wirkt sich die Corona-Pandemie aus. Das fängt bei den Einschulungsveranstaltungen an und setzt sich bei den Infektionsschutzbemühungen fort.

An der Kyritzer Goethe-Grundschule verzichtet man beispielsweise auf das sonst übliche Fest in der Turnhalle. „Wir machen die Einschulung draußen auf dem Hof“, kündigt Schulleiter Holger Wichert an. Die Stadt als Schulträger habe Zelte bereitgestellt. Außerdem werde der festliche Akt am Sonnabend in drei Abschnitte aufgeteilt. „Für jede Klasse einen.“ Trotzdem kann diesmal jeder Schulanfänger nur maximal zwei Gäste mitbringen. Denn immerhin bestehen die neuen 1. Klassen in diesem Jahr aus 80 Jungen und Mädchen. Alle sechs Jahrgangsstufen zusammen bringen es dann auf 440 Kinder, die ab kommenden Montag wieder ganz normal unterrichtet werden sollen.

Breddin mit weniger Platzproblemen

In Breddin sind die Zahlen deutlich überschaubarer. 21 Schulanfänger begrüßt die Löwenzahn-Grundschule, in der dann etwa 125 Kinder lernen werden.

Allerdings sieht sich Schulleiterin Esther Schneider zusätzlichen Herausforderungen gegenüber. Die Turnhalle steht für die Feier nicht zur Verfügung. Die dortigen Renovierungs- und Umbauarbeiten werden erst in einigen Wochen abgeschlossen sein. „Wir mussten eine Ausweichlösung finden.“ Aber im Grunde sei das gar nicht so schlecht: „In der Gaststätte Fritz haben wir ein bisschen mehr Platz. Da bekommt jede Familie eine eigene Sitzreihe.“ So habe man sechs Begleiter pro Kind zulassen können – die sich aber alle rechtzeitig anmelden mussten.

In Kyritz kein Lerndefizit

Esther Schneider setzt für das Festprogramm wieder voll auf die neuen Zweitklässler. Auch das war in diesem Jahr nicht so einfach. Schließlich musste die Schule den Unterricht im Frühjahr wegen Corona lange unterbrechen und konnte auch danach nur eingeschränkt mit den Kindern arbeiten. „Da zum Schuljahresende doch einige Gruppen kommen konnten, konnten wir noch ein bisschen proben“, sagt die Schulleiterin.

Ihr Kollege Holger Wichert in Kyritz kann diesem Umstand sogar einen kleinen positiven Aspekt abgewinnen: „Durch die kleinen Lerngruppen, die wir hatten, war der Unterricht vor den Ferien so intensiv, dass wir den Lehrstoff noch vermitteln konnten.“ Im neuen Schuljahr werde es nun vor allem ums Üben und Vertiefen gehen.

Ferienzeit war Bauzeit

In beiden Schulen war es während der Ferien übrigens nicht vollkommen ruhig. In Kyritz liefen Malerarbeiten in der zweiten Etage. Der Sozialarbeiterraum wurde komplett renoviert.

In Breddin ging es richtig intensiv zur Sache. Die Fundamente des Schulhauses wurden gegen Feuchtigkeit isoliert. Das Dach erhielt eine Wärmedämmung und die Turnhalle neue Beleuchtung und neuen Fußboden. Zudem wurden Außentüren erneuert.

An der Löwenzahn-Grundschule Breddin begannen im Juli Bauarbeiten, die noch nicht ganz angeschlossen sind. Quelle: Alexander Beckmann

Die Arbeiten an der Löwenzahn-Grundschule liegen zwar weitgehend im Zeitplan, sind aber nicht ganz abgeschlossen. Der Schulbetrieb sei dadurch jedoch keinesfalls gefährdet, betont die Amtsverwaltung in Neustadt, in deren Auftrag die Bauleute am Werk sind.

