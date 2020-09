Kyritz: Bündnisgrüne ziehen Beschluss zum Umweltförderer zurück

Kyritz

Die Fraktion B 90/Grüne der Kyritzer Stadtverordnetenversammlung hat ihren Antrag auf Einstellung eines Umweltförderers in der Hauptausschusssitzung erst einmal zurück gezogen. Das war das Ergebnis der Diskussion über die Beschlussvorlage. Dr Ausschussvorsitzende Andreas Lange sagte, dass gegen die Stelle grundsätzlich nichts zu sagen ist. Aber wie ihm reichte auch den meisten anderen Ausschussmitgliedern die Begründung für eine Einstellung nicht. Zudem fehlte eine detaillierte Aufgabenbeschreibung sowie die Voraussetzungen, die ein Umweltförderer für den Job mitbringen muss.

Fraktion überarbeitet den Beschluss

In der Diskussion wurde deshalb vorgeschlagen, dass die Fraktion den Antrag zurückziehen sollte, bevor er in der Stadtverordnetenversammlung abgelehnt wird. Das übernahm Fraktionsmitglied Christiane Brandenburg. „Wir werden den Beschluss überarbeiten“, sagte sie gegenüber MAZ. Andreas Lange hält das für eine gute und saubere Lösung.

Bereits im Bauausschuss stand das Thema auf der Tagesordnung. Fraktionsmitglied Jörg Kannenberg warb für die Einstellung eines Umweltförderers. Er sagte: „Wir müssen uns der Aufgabe Umweltschutz und Klimawandel unbedingt stellen.“ Besonders im Hinblick auf die Coronakrise, die für ihn auch eine Umweltkatastrophe ist.

Klimaschutzkonzept ist nicht mehr aktuell

Kannenberg erinnerte an das vor zehn Jahren in Kyritz erstellte Klimaschutzkonzept und meinte: „Es ist verstaubt und nicht mehr aktuell.“ Zudem sei schon damals versäumt worden, einen Klimaschutzmanager einzustellen, der die Projekte weiter entwickelt. Kannenbergs Meinung zum Klimaschutzkonzept: „Umgesetzt wurden bisher nur wenige der Projekte.“

Kyritz hat bereits 23 Projekte umgesetzt

Das widerlegte im Hauptausschuss Bauamtsleiterin Katharine Iredi. Sie hatte eine Liste mit Projekten, die aus dem Klimaschutzprojekt heraus bereits verwirklicht wurden. Insgesamt sind es 23 Maßnahmen, darunter unter anderem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, der Bezug von Ökostrom, die energetische Sanierung kommunaler Objekte, eine E-Ladesäule , die Energieberatung in der Bibliothek. Aber auch die Unterschutzstellung der Kiesgrube Holzhausen und die nachhaltige Bewirtschaftung in der Landwirtschaft – Pachtverträge werden überarbeitet – gehören dazu.

Umweltaspekte gewinnen an Bedeutung

Kannenberg ist der Meinung, dass die Stadt sich neben der Wirtschaftsförderung auch einen Umweltförderer leisten sollte. Denn in den vergangenen Jahren hätten die Umweltaspekte ebenso stark an Bedeutung gewonnen. In Kyritz seien die Auswirkungen des Klimawandels stark zu spüren. Durch die massive Trockenheit steigt der Wasserbedarf in der Landwirtschaft, Bäume sterben und der Grundwasserspiegel senkt sich ab. Die Wasserqualität in Ober- und Untersee ist schlecht, heißt es im Antrag der Bündnisgrünen. „Der Müllberg wächst. Wir haben ein Insekten- und Vogelsterben, großflächige Monokultur in der Landwirtschaft und zunehmend Lichtsmog“, zählen sie weiterhin auf.

Unterstützung der Verwaltung und Ansprechpartner für die Bürger

Ihrer Meinung nach sollte der Umweltförderer die Verwaltung unterstützen und dabei eng mit der unteren Naturschutzbehörde und den Umweltverbänden zusammenarbeiten. Er ist Ansprechpartner für die Bürger, Vereine und Betriebe. Die Aufgabenbeschreibung wird nun konkretisiert.

Von Sandra Bels