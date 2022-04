Kyritz

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke konnte sich am Freitag über besonderen Besuch im Rathaus freuen. Auf ihrer Wanderschaft führte der Weg von zehn Gesellinnen und Gesellen auch nach Kyritz an der Knatter. Dabei statteten sie der Bürgermeisterin einen Besuch ab, die sie herzlich in Kyritz willkommen hieß.

Bursche aus Krempendorf beginnt seine Wanderschaft

Die Gesellinnen und Gesellen kommen aus den unterschiedlichsten Handwerksberufen wie Feintäschner, Tischler, Zimmerer, Goldschmied und Bäcker. Ein Bursche aus Krempendorf steht gerade am Anfang seiner Wanderschaft. Dabei hat er Unterstützung von den anderen, die ihn ein Stück seines Weges begleiten und ihn in diesen alten Brauch einführen. Traditionell dauert eine Wanderschaft drei Jahre und einen Tag.

Vom Spätmittelalter bis Mitte des 18. Jahrhunderts war die „Walz“ Voraussetzung für die Gesellen ihre Meisterprüfung zu beginnen. Im Einzelnen regelten die entsprechenden Zünfte die Dauer und den Ablauf der Wanderschaft. Sinn war es und ist es bis heute, viele neue und unterschiedliche Erfahrungen in seinem Handwerksberuf zu sammeln.

Kyritzer Bürgermeisterin freute sich über den Besuch

Eine der Besucherin ist sogar schon seit 4,5 Jahren unterwegs. „Eine interessante Abwechslung“ freut sich Nora Görke über den spontanen Besuch.

Von MAZonline