Der Carl-Diercke-Oberschüler Jonas Manig absolvierte in der Kfz-Werkstatt von Tobias Seelig in Kyritz ein Praktikum. Es gefiel ihm so gut, dass er nun in den Herbstferien auch dort arbeitete. Sogar eine Lehrstelle wurde dem Zehntklässler angeboten – Nachwuchs ist in der Branche kaum zu finden.