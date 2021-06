Kyritz: „Club der roten Dichterinnen“ trifft sich zum Schreiben am Untersee

Kyritz

Der Kyritzer Schreibclub „Club der roten Dichterinnen“ plant für die Sommerferien eine Workshop-Woche. Sie findet vom 28. Juni bis zum 2. Juli statt. Treffpunkt ist die Waldwerkstatt am Kyritzer Untersee des Vereins Stattwerke. Interessierte Jugendliche, die idealerweise zwischen 13 und 17 Jahre alt sind, können sich ab sofort für die Woche anmelden.

Kyritzer Jugendliche Lernen kreatives Schreiben

Schreibclub-Chefin Claudia Brüggemann bietet für die Tage einzelne Workshops an. Sie sagt, dass die Teilnehmer gern alle aber auch nur einzelne Angebote wahrnehmen können. An Tag 1 ist Poetry Slam das Thema. Das heißt, kreatives Schreiben im Sinne der „Spoken Word Poetry“. „Wir schreiben für einen Poetry Slam und absolvieren ein Performance-Training“, so Claudia Brüggemann. Sie ist Medienpädagogin.

Für den zweiten Tag hat sie sich das Thema Lyrics/Songwriting/Textvertonung ausgedacht. Dabei schreiben die Teilnehmer Lyrics und Melodien, erstellen Klangcollagen mit dem Tablet.

Drama und Film sind weitere Themen am Kyritzer Untersee

Tag 3 steht ganz im Zeichen des Dramas. Es geht um szenisches Schreiben mit dem Schwerpunkt Mini-Drama und das szenische Lesen. Poetry Film ist das Motto des vierten Tages. Dabei folgt nach dem Schreiben von Lyrics die Entwicklung und Umsetzung von Filmideen, Film, Ton und Schnitt.

„Das Erlernte soll natürlich auch präsentiert werden“, so Claudia Brüggemann. Das geschieht bei mehreren Veranstaltungen, die sie im Waldkino plant, welches sich ebenfalls in der Waldwerkstatt befindet, und nach einer Pause für das Schreibprojekt wieder aktiviert wird. So sind am 2. Juli ab 19 Uhr Songs und Poetry Filme zu erleben und danach läuft ein Film auf der Leinwand.

Präsentation im Waldkino Kyritz

Am 16. Juli findet ab 19 Uhr im Waldkino ein Poetry Slam statt. Das gab es 2020 schon einmal vor einem Film. Claudia Brüggemann war damals begeistert über das große Interesse an dieser Art der Veranstaltung und hatte deshalb auch den „Club der roten Dichterinnen“ ins Leben gerufen. Am 3. September um 19 Uhr gibt es im Waldkino dann noch eine szenische Lesung mit anschließender Filmvorführung.

Die Teilnahme an den Workshops ist kostenfrei und wird gefördert vom Landkreis OPR innerhalb des Bundesprogramms „Demokratie leben“. Die Verpflegung ist inklusive.

Anmeldungen sind noch bis zum 15. Juni möglich unter der E-Mailadresse brueggemann@stattwerke.de.

Von Sandra Bels