Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass sich eine Schülerin des Kyritzer Gymnasiums „ Friedrich Ludwig Jahn“ mit dem Corona-Virus infiziert hat, wurden am Donnerstag Mitschüler und Lehrer auf das Virus getestet. Betroffen sind die gesamte 12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums sowie einige Pädagogen – alles in allem etwa 50 Menschen.

Landkreis ließ kompletten Jahrgang testen

Die Probenentnahme erfolgte am Donnerstagvormittag direkt im Schulgebäude. „Das hat der Landkreis so organisiert, dass jeder einen genauen Termin bekommen hat“, berichtet Rektor Stephan Mordig. „Das ging hintereinanderweg.“ Es galt Einzelabfertigung in einem gesonderten Raum, der vom Rest des Schulgebäudes isoliert war. Kontakte mit Schülern oder Lehrern sollten vermieden werden.

„Wir rechnen zeitnah mit den Ergebnissen“, sagt der Schulleiter. Schon im Laufe des Freitags könnte feststehen, ob es weitere Betroffene im Gymnasium gibt.

Schüler bleiben mindestens noch eine Woche zu Hause

Auch ein negatives Testergebnis werde nichts an den bisher angeordneten Schutzmaßnahmen im Gymnasium ändern, kündigt Stephan Mordig an. „Der Jahrgang wird bis Ende nächster Woche zu Hause bleiben.“ Ob darüber hinaus weitere Schritte erforderlich werden, hänge selbstverständlich von den Resultaten der Laboruntersuchungen ab.

Das Gymnasium will die Familien der Schüler spätestens am Freitag mit einem Elternbrief über die Situation informieren. Das Schreiben sei in Arbeit, sagte der Rektor am Donnerstag.

Von Alexander Beckmann