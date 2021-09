Frank Herrmann, Betreiber der Kyritzer Corona-Teststelle am Hagebaumarkt, hat seit Juli keinen Euro Vergütung für die Dienstleistung bekommen aber 17 000 Euro vorgestreckt. Die KVBB verweigert die Zahlung offenbar wegen eines Missverständnisses.

Kyritz: Corona-Teststelle am Hagebaumarkt geschlossen – Betreiber bekommt seit Monaten keine Vergütung

