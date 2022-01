Kyritz

Die Öffnungszeiten für das Corona-Testzentrum der Volkssolidarität in Kyritz sind erweitert worden. Seit Wochenbeginn hat es von Montag bis Freitag durchgehend in der Zeit von 7.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Besuch in der Perleberger Straße 39a ist ohne Terminvereinbarung möglich und bietet Bürgern die Möglichkeit, sich mehrmals wöchentlich kostenlos testen zu lassen. Am Samstag und Sonntag wird jeweils von 9 bis 14 Uhr getestet. Im Bürgertestzentrum gilt FFP2-Maskenpflicht.

Darüber hinaus gibt es in Kyritz noch das Testzentrum in der Pritzwalker Straße 6. Dieses ist montags bis samstags von 11 bis 18 sowie am Sonntag von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Von MAZonline