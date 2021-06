Kyritz: Corona hat Claudia Trilck nicht die Freude am Unterwäsche-Verkauf verdorben

Kyritz

Wenn Claudia Trilck ihre Enkelin Henni beobachtet, dann fühlt sie sich in ihre eigene Kindheit zurück versetzt. „Ich habe auch die Schachteln sortiert und mit meinen Puppen zwischen den Regalen gespielt“, erzählt die Kyritzerin. Henni steht auch mal im Schaufenster und winkt den Vorbeigehenden. „Es ist wie ein Kreislauf“, sagt Claudia Trilck. Denn auch ihre Söhne sind im Laden groß geworden. Einer der beiden ist mal beim Bettwäsche dekorieren im Schaufenster eingeschlafen, erinnert sich Claudia Trilck. Sie feiert am Montag das 30-jährige Bestehen ihres Wäschegeschäftes. Es trägt den Namen Diedrich, denn Ladengründer war ihr Opa Wilhelm im Jahr 1924. Seine Frau verkaufte weiße Wäsche.

Kyritzerin eröffnete das Geschäft nach einer Pause 1991 wieder

Claudia Trilck eröffnete das Geschäft 1991 wieder. Bis 1978 hatten es Claudia Trilcks Mutter und ihre Tante geleitet. Danach blieb es geschlossen. Die heutige Inhaberin war damals „die Kleine mit den Zöpfen“. Erst saß sie hinter dem Ladentisch später half sie Tüten sortieren und war begeistert, wenn Vertreter mit Musterkoffern kamen.

Aufhören steht für die Kyritzerin nicht zur Debatte

Auch nach 30 Jahren und mit 66 denkt Claudia Trilck nicht ans Aufhören. „So lange ich gesund bin, mache ich weiter“, sagt sie. So viele Familien hat sie in den drei Jahrzehnten groß werden sehen. Aber eine Situation wie in den vergangenen anderthalb Jahren, die gab es noch nie. „Ich hatte den Laden noch nie so lange geschlossen“, erzählt sie. Klar gab es ähnliche Situationen wie zum Beispiel die Straßensanierung zum 25. Geburtstag, als die ganze Straße eine Baustelle war. „Auch die Sperrung der Zufahrtsstraßen während des Brückenbaus in der Graf-von-der-Schulenburg-Straße und ihre Sanierung haben wir gut überstanden“, sagt Claudia Trilck. Geschlossen bleiben musste das Geschäft deshalb aber nicht.

Corona war eine Extremsituation für die Kyritzerin

Corona war für die Geschäftsfrau deshalb eine extreme Situation, an die sie sich nur schlecht gewöhnen konnte. „Ich arbeite sehr gern mit den Kunden und vor allem liebe ich meinen Laden“, sagt sie. Die Freude über die schrittweisen Öffnungen war deshalb auch riesengroß. Ebenso war es die Freude darüber, dass die Kunden ihr trotz der schwierigen Situation die Treue gehalten haben. „Sie haben angerufen, Termine vereinbart“, sagt Claudia Trilck. Das Gute für sie daran war, dass sie sich richtig viel Zeit für die Kunden nehmen konnte. Und dabei hat sie gemerkt, wie wichtig diese Kontakte nicht nur für die selbst sind.

Mit der Order für das Frühjahr hat sich Claudia Trilck erst einmal zurück gehalten. „Ich weiß ja nicht was kommt“, sagt sie. Und noch etwas hat sie geändert: die Öffnungszeiten. Morgens geht die Tür ab 10 Uhr auf und samstags nach Absprache. „So habe ich mehr Zeit für die Familie und besonders für meine Enkel“, sagt Claudia Trilck.

Von Sandra Bels