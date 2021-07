Kyritz: Dank der Coronalockerungen darf die Tagespflege „Land und Liebe“ nun mit voller Besetzung durchstarten

Kyritz

Es ist ziemlich genau ein Jahr her, als Karena Hörster und ihre Mitarbeiterinnen an den Start gingen. Sie eröffneten damals die Tagespflege „Land und Liebe“ in Kyritz. Mitten im Coronajahr war der Start eher holprig. Denn die offizielle Inbetriebnahme war schon am 6. April. Damals durften wegen Corona aber keine Gäste kommen.

Der eingeschränkte Betrieb begann erst fast drei Monate später, am 1. Juni 2020. Und genau ein Jahr danach wird nicht nur der erste Geburtstag gefeiert, sondern auch der Start in die Normalität, denn ab sofort darf die Tagespflege alle Plätze besetzen. Das sind 14. Es gibt die Genehmigung vom Gesundheitsamt dafür, dank der niedrigen Inzidenz. Wegen der Mindestabstände durften zuvor nur zehn Gäste kommen.

Wegen Corona große Einschränkungen

Eine Aufteilung auf zwei Räume, das wäre für Karena Hörster nicht in Frage gekommen. Deshalb fuhr sie auch nicht mit voller Kraft. „Alle sollen sich bei uns wohl fühlen und zusammen den Tag verbringen können“, sagt sie. Eine deutliche Erleichterung ist auch, dass die Mitarbeiterinnen jetzt ohne FFP-2-Maske arbeiten dürfen. Sie kommt nur zum Einsatz, wenn es körpernah wird.

Das Hygienekonzept wird aber weiter umgesetzt. Das heißt, vor dem Besuch erfolgt eine Temperaturmessung und einmal pro Woche wird ein Schnelltest ­angeboten. „Pflicht ist er nicht, aber ­alle nehmen das Angebot gern an“, war von Karena Hörster zu erfahren. Drei Mitarbeiterinnen der Tagespflege wurden für die Durchführung der Tests geschult. Der Kyritzer Hausarzt Jörg Kannenberg hatte das übernommen.

Einzige Tagespflege in Kyritz

„Land und Liebe“ ist in Kyritz mit ihren 14 Plätzen derzeit die einzige Tagespflege. „Der Bedarf ist aber viel größer“, sagt die Pflegedienstleiterin. Sie merkt es an den Anfragen, die fast täglich kommen. Die Besucher kommen nicht nur aus Kyritz, sondern auch aus Vehlow und Dannenwalde, weil es auch dort solche Angebote nicht gibt.

Karena Hörster freut sich, dass das Team und Gäste gut durch die Coronazeit gekommen sind. Infektionen gab es nicht. Und angesichts der Lockerungen soll es nun auch einen Ausflug geben. Als Ziel ist das Kyritzer Strandbad anvisiert. „Wir brauchen alle wieder ein Stück Normalität“, so Karena Hörster. Auch Treffen mit dem Heimatverein sollen folgen. Zu dessen Mitgliedern gibt es schon einen guten Kontakt, der in eine Kooperationsvereinbarung münden soll.

Von Sandra Bels