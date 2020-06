Kyritz: Das Waldkino öffnet wieder und zeigt zum Auftakt ein Roadmovie

Kyritz

Das Waldkino am Kyritzer Untersee eröffnet am kommenden Freitag, 26. Juni, die neue Open-Air-Saison. Zu sehen ist ein Oscar prämiertes Road-Movie mit Viggo Mortensen über die besondere Freundschaft zwischen einem schwarzen Jazz-Pianisten und seinem italo-amerikanischen Chauffeur während einer Konzert-Tournee in den 60er-Jahren von New York in die amerikanischen Südstaaten.

50 Gäste können ins Kyritzer Waldkino kommen

Der Film ist freigegeben ab sechs Jahren. Die Gästezahl ist auf 50 begrenzt. Eintritt: 5 Euro für Erwachsene, Kinder frei. Kinoprojektleiterin Claudia Brüggemann bittet darum, den Eintritt möglichst passend mitzubringen, damit so wenig Kontakte wie möglich entstehen. Essen wird nicht verkauft, es gibt aber Getränke. Einlass ist ab 20 Uhr. Eine halbe Stunde später beginnt ein Klavier-Konzert zur Einstimmung auf den Film, der gegen 21.30 Uhr gestartet wird.

Gelände wurde in Ordnung gebracht

Claudia Brüggemann sagt: „Wir haben ganz spontan entschieden, anzufangen.“ Ein-Euro-Jobber des Vereins Stattwerke hatten in der vergangenen Woche das Gelände nach der Winterpause auf Vordermann gebracht, Laub geharkt und für Ordnung gesorgt. Das Waldkino gehört zum Verein. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Projektträger ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung.

Die Stühle werden weiter auseinander gestellt

„Wir waren uns lange nicht sicher, ob wir wegen der Coronakrise in diesem Jahr überhaupt noch Kino machen können“, so Claudia Brüggemann. Nun geht es aber los. Die Stühle werden weiter auseinander gestellt. Es gibt kein Essen wie sonst und keine offenen Flaschen, dafür aber Desinfektionsmittel für die Hände. Die Projektleiterin hofft trotz aller Beschränkungen auf eine gute Kinosaison.

Eine Voranmeldung für den Start am Freitag ist möglich unter brueggemann@stattwerke.de.

Von Sandra Bels