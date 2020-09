Kyritz: Das rote Haus in der Pritzwalker Straße wird saniert

Kyritz

Die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft hat eine gute Nachricht. Ihr liegt die Baugenehmigung für das Eckhaus in der Pritzwalker Straße gegenüber des Klosterviertels, auch rotes Haus genannt, vor. Modernisierung und Instandsetzung können beginnen. Zum Ensemble gehört das kleine Fachwerkhaus nebenan. Es befindet sich in der Hospitalstraße 1.

Viel Zeit für die Vorbereitungen

Die Geschäftsführerin der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft, Gabriele Schuster, ist froh über diese Nachricht. Sie sagt: „Es war ein Kraftakt bis hier her.“ Die Vorbereitung habe viel Zeit in Anspruch genommen.

Geplant ist der Bau von acht Wohnungen in dem Ensemble. Sie werden nicht alle barrierefrei sein, aber zumindest die unteren. „Alle Gewerke sind inzwischen ausgeschrieben“, so Gabriele Schuster. Sie sagt auch, dass es ausreichend Angebote für die Arbeiten gibt. „Und sie liegen alle im Rahmen unserer Kostenschätzung“, so die Bauherrin. 2,7 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten.

Baubeginn wird vorbereitet

Der Baubeginn wird bei der Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft derzeit intensiv vorbereitet. Gabriele Schuster hofft, dass Arbeiten noch im Oktober beginnen können. Verkehrsrechtliche Anordnungen mussten unter anderem eingeholt werden, denn für die Bauarbeiten wird ein Teil der Straße gesperrt. „Wir haben leider nicht viel Platz drumherum“, so Gabriele Schuster. Nur eine kleinen Hof in der Pritzwalker Straße gibt es.

Indes wartet sie noch auf die Ergebnisse der jüngsten Baugrunduntersuchungen. Sie wurden in der vergangenen Woche vorgenommen. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über das nachträgliche Gründen des Fundamentes geben, so Gabriele schuster. Denn wie bei der ehemalige Brennerei gegenüber ist auch am Wohnhaus das Fundament nicht tragfähig für die später zu erwartende Last.

Zwei Jahre Bauzeit sind geplant

Die Bauherrin rechnet mit einer Bauzeit von zwei Jahren. „Mitte 2022 wollen wir fertig sein“, sagt sie. Die Wohnungsbaugesellschaft bekommt für die Sanierung und Modernisierung Städtebaufördermittel, weil das Gebäude im Sanierungsgebiet liegt. Sie arbeitet mit der BBSM zusammen. Die Brandenburgische Beratungsgesellschaft für Stadterneuerung und Modernisierung unterstützt öffentliche Auftraggeber als Beratungs- und Planungsbüro in Fragen der Stadt- und Projektentwicklung und bei der Sanierung von Gebäuden.

Die Kyritzer Wohnungsbaugesellschaft hatte das Gebäudeensemble im Juni 2018 ersteigert. Die Stadt Kyritz ließ es zuvor sichern. Das einst repräsentative Eckgebäude aus dem 19. Jahrhundert in Ziegelbauweise passt ansonsten so gar nicht zur typischen Architektur für Kyritz.

Von Sandra Bels