Kyritz

Mit einer öffentlichen Pflanzaktion macht jetzt das Kyritzer Projekt „Diakomma“ (Digital ankommen in Arbeit“) auf sich aufmerksam. Die Mitarbeiter und Projektteilnehmer hoffen, dass so noch ein paar mehr Kyritzer Interesse an der Mitgestaltung des Innenhofes in der Werner Straße bekommen.

Alle Kyritzer können mitpflanzen

Mitmachen kann jeder Kyritzer, egal ob Anwohner, Nachbar oder anderer Interessent. „Wir freuen uns über tatkräftige Unterstützung beim gemeinsamen Pflanzen von Obstbäumen und Sträuchern sowie über Patenschaften für die Bewässerung, Pflege und Ernte“, sagt „Diakomma“-Koordinatorin Iris Wiesner. Der Pflanztag findet am Freitag statt. „Wir haben dafür bereits in der Nachbarschaft Flyer verteilt“, so die Koordinatorin. Auch Werbung in den sozialen Medien weist auf die Aktion hin. Bisher gibt es Rückmeldungen von der Carl-Diercke-Schule und der benachbarten Kita „Kunterbunt“. Schul-Sozialarbeiterin Sarah Reinecke hat sich mit etwa 14 Schülerinnen und Schülern am Freitag zu 11 Uhr angekündigt. Offizieller Beginn der Pflanzaktion ist gegen 13 Uhr.

Kita „Kunterbunt“ Kyritz wird Obstbaumpatin

Die Kita „Kunterbunt“ kommt dann mit 15 Kindern und pflanzt einen Birnen- und einen Apfelbaum. Beide Bäume werden von den kleinen Gärtnern später innerhalb einer Partnerschaft gepflegt.

Lesen Sie auch Nachbarschaftshilfe in Kyritz West: Bewohner treffen sich alle zwei Wochen zum Mittagstisch

Zu den Bäumen, die außerdem gepflanzt werden sollen, gehören zwei Zierpflaumen und jeweils zwei gelbe und rote Zieräpfel, die gut für die Bienen sein sollen. Dazu kommen Beerensträucher. Für die Bäume werden die Pflanzlöcher vorher von den Projektteilnehmern vorbereitet. Die Beerensträucher brauchen nicht so tiefe Löcher. Deshalb können die freiwilligen Mitstreiter sie selbst graben.

Kyritzer können Paten werden und zum ernten kommen

Iris Wiesner hofft, dass sich bis Freitag noch ein paar Helfer melden. Sie können dann auch gern eine Patenschaft für die eine oder andere Pflanze übernehmen und natürlich später auch zur Ernte kommen.

Wer Pate wird, kann das später auch an den Dreiböcken sehen, die um die Bäume herum gestellt werden. An denen finden sich dann Namensschilder.

Lesen Sie auch Kyritzer Innenhof in der Werner Straße nimmt Formen an – die Wege sind fertig, jetzt wird gepflanzt

Iris Wiesner bittet darum, das sich große Gruppen, die beim Pflanztag dabei sein wollen, zur besseren Koordinierung anmelden sollten. Alle anderen Interessenten können ganz spontan zur Mittagszeit vorbei kommen.

Weitere Informationen und Anmeldungen bei Ansprechpartnerin Iris Wiesner per E-Mail an die Adresse wiesner@kyritz.de oder telefonisch unter 0176/18 90 07 05.

Von Sandra Bels