Kyritz: Die Nachfrage nach Corona-Schnelltest ist seit Ende März stark gesunken

Kyritz

Frank Herrmann ist ehrlich. „Ein bisschen langweilig ist mir manchmal schon“, sagt er. Das sah vor ein paar Wochen noch völlig anders aus. Da gaben sich die Interessenten an seiner Schnellteststation in Kyritz noch die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Aber seit die vielen Beschränkungen, die Corona mit sich brachte, aufgehoben sind, kommen auch wesentlich weniger Leute zum Abstrich. „Ich würde schon sagen, dass es 70 Prozent weniger sind als noch Ende März“, sagt Herrmann. Und an den Februar mag er am liebsten gar nicht mehr zurück denken. „Da war es so viel, dass ich manchmal kaum hinterher gekommen bin“, sagt er. Mehr als 2000 Tests kamen zusammen. Bis Mitte März blieb der Ansturm. Dann ging er langsam zurück.

Neue Öffnungszeiten im Kyritzer Corona-Testzentrum

Angesichts der neuen Lage ändert Herrmann ab Montag seine Öffnungszeiten. Er ist dann montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr testbereit. Montags und mittwochs gibt es zusätzlich ein Nachmittagsangebot von 15 bis 18 Uhr. Am Sonntag können sich Interessenten in der Zeit von 11 bis 14 Uhr testen lassen. „Am Sonntag möchte ich festhalten, weil dann besonders viele Menschen kommen, die Angehörige im Krankenhaus oder Pflegeheim besuchen und dafür einen negativen Test benötigen“, sagt Herrmann.

Kyritzer fühlen sich sicherer mit einem Test

In den Gesprächen mit den Testpersonen erfährt er einiges. So weiß er zum Beispiel, dass sich viele weiterhin testen lassen, um sich wohler und sicher zu fühlen. „Manche sind sich auch nicht sicher, welche Bestimmungen gerade gelten, und kommen deshalb zum Nasen- oder Rachenabstrich“, so Herrmann. Er hat aber auch noch die regelmäßigen Tester, zwei kommen immer nachmittags und ein anderer zweimal pro Woche am Vormittag.

Melanie Parzonka testet bei der Volkssolidarität in Kyritz. Quelle: Sandra Bels

Krankenhäuser und Pflegeheime verlangen negatives Zertifikat

Wie auch an der alten Tankstelle sind im Testzentrum der Volkssolidarität in Kyritz die Zahlen deutlich zurück gegangen. Gründe, überprüfen zu lassen, ob man mit Corona infiziert ist, gibt es dennoch einige. So müssen zum Beispiel nicht nur im Krankenhaus und Pflegeheimen Nachweise vorgelegt werden, sondern auch bei einigen Ärzten. Für bestimmte Reisen sind Zertifikate erforderlich, aber auch als Nachweis, dass man infiziert ist oder eben nicht mehr nach einer Infektion für die Schule, die Kita oder den Arbeitgeber.

Rückgang bei der Volkssolidarität in Kyritz

Zwischen 30 und 50 Tests werden bei der Volkssolidarität in Kyritz täglich durchgeführt. Vorher waren es fast 100. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Teststelle merken seit einigen Wochen, dass das Interesse zurück geht und haben deshalb schon am Wochenende verkürzte Öffnungszeiten eingeführt.

Volkssolidarität testet weiter in Kyritz

„Wir wollen und werden den Testservice aber auf jeden Fall aufrecht halten“, sagt Andy Stolz, Geschäftsführer der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin. Er sieht einen deutlichen Bedarf besonders zu Feiertagen und an den Wochenenden. Stolz ist der Meinung, dass es besser ist, den Service aufrecht zu erhalten, als ihn einzustellen. „Jetzt haben wir gewachsene Strukturen, ein Team“, sagt er. Ob sich das später wieder so finden würde, wenn die Teststelle jetzt heruntergefahren wird, hält er für fraglich. Sechs Mitarbeiter sorgen in Kyritz dafür, dass das Testzentrum der Volkssolidarität täglich besetzt ist. „Sicher wäre es schön, wenn diese Tests nicht mehr benötigt werden, aber mit Blick auf den Herbst, geht Stolz davon aus, dass das Testen wieder mehr Bedeutung gewinnen wird.

Von Sandra Bels