Kyritz

Die ersten Sterntaler-Spenden des Jahres erreichten am Montag ihre Empfänger. Die Lebensmittelausgabe der Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung GAB am Kyritzer Bahnhof verteilte bis zum Mittag praktisch die komplette erste Charge von 60 Beuteln mit weihnachtlichen Leckereien und je einem 50-Euro-Einkaufsgutschein an Bedürftige.

Die sind trotz des allgemeinen Corona-Lockdowns auch jetzt noch nahezu täglich in der Einrichtung willkommen. „Wir haben jetzt aber nur die Lebensmittelausgabe auf“, betont die Leiterin der GAB-Niederlassung Nicole Dorau. Gebrauchtartikelbörse und Möbellager seien geschlossen. Von Donnerstag an befindet sich die Einrichtung bis zum 27. Dezember in der Weihnachtspause.

Spenden ermöglichen weitere Beutel

Lebensmittelspenden und Sterntaler-Beutel werden bei der GAB nur an registrierte Kunden ausgegeben. Von denen gibt es deutlich mehr als nur 60. „Die Nachfrage ist sehr groß“, sagt Nicole Dorau. Dank des Spendenaufkommens, das zeichnet sich ab, wird „ Sterntaler“ mindestens noch einmal so viele Beutel wie bisher bestücken können, die dann nach Weihnachten verteilt werden.

Für weitere Spenden steht das Konto des Diakonischen Werkes Ostprignitz-Ruppin mit der IBAN DE66 1605 0202 1001 0086 14 (Verwendungszweck „ Sterntaler Kyritz“) noch bis zum Fest zur Verfügung.

Von Alexander Beckmann