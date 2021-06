Kyritz: Diebe auf frischer Tat ertappt

Kyritz

Die Polizei hat in Kyritz fünf mutmaßliche Diebe auf frischer Tat ertappt. Die aus Osteuropa stammenden Männer sollen am Sonnabend gegen 8.45 Uhr in einem Supermarkt in der Pritz­walker Straße Zigaretten und Getränkedosen gestohlen haben. Eine Mitarbeiterin des Marktes informierte darüber die Polizei.

Beamte gelang es, die Männer im Alter von 21 bis 41 Jahren in der Nähe zu kontrollieren. In deren Auto befand sich einen Teil der gestohlenen Waren. Die Polizisten nahmen daraufhin die mutmaßlichen Diebe vorläufig fest.

41-Jähriger Mann stand unter Drogeneinfluss

Keiner von ihnen konnte eine gültige Fahrerlaubnis vorlegen, woraufhin die Beamten zu dem Diebstahl noch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufnahmen. Ein Drogentest ergab, dass der 41-jährige Mann am Steuer unter dem Einfluss von Cannabis und Opiaten stand. Auch diesbezüglich ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Nach der kriminalpolizeilichen Vernehmung wurden die Männer, die alle einen Wohnsitz in Deutschland haben, wieder entlassen.

Von MAZonline