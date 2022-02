Kyritz

Mit zehn Jahren rockten Dirk Lehmann und sein Vater zu Hause nach den Klängen von Udo Lindenbergs Panikorchester – „ich war geil auf Rockmusik“ – zwei Jahre später musste sich der Kyritzer im gemeinsamen Zimmer mit seinem Bruder den Sounds von den Red Hot Chilli Peppers ergeben, oder Faith no More. Bands aus der Kategorie „laut“.

„Das ging mir erst auf den Keks“, sagt der 41-Jährige heute, „dann gefiel mir das irgendwann, und ich war tatsächlich der einzige Langhaarige in der Gesamtschule. Und hatte immer Stress mit den Dorfnazis.“

Dirk Lehmann spielt Schlagzeug. Quelle: Dirk Becker

Erste eigene Schritte ins Musikerleben folgten mit der Band ­Ungreeding, in der sich Lehmann als Sänger verdingte. Alternative Rock nannte sich der Stil, im Sinne von Lou Reed oder Nirvana. „Damit waren wir sogar beim Landesrockwettbewerb erfolgreich, den wir 1997 gewonnen haben.“ Da war Dirk Lehmann 17.

Aus dem Proberaum im Keller des Kyritzer Jugendclubs auf die Bretter der Welt. „Wir hatten Großes vor, wollten ein eigenes Demo aufnehmen.“ Dann kamen auch die Mädels, und Lehmann siedelte nach Berlin um. Eine Zeit des Ausprobierens begann, beruflich wie auch musikalisch.

Wechsel in den IT-Bereich

Beruflich ging es eher gediegen zu, Dirk Lehmann lernte Kaufmann für Büromanagement. „Ich habe zwar Buchhaltung gelernt, fand das allerdings nicht so spannend.“ Zwei Jahre, nachdem er eine Anstellung bei einem Berliner Architekturbüro fand, wechselte Lehmann in den IT-Bereich des Unternehmens, „weil der Administrator Unterstützung brauchte“.

Familiengründung folgte, vor zwei Jahren kam der kleine Sohn auf die Welt. Jetzt ist Lehmann ständig unterwegs, arbeitet in Spandau, lebt in der Woche bei der Freundin in Hennigsdorf, am Wochenende zieht es ihn ins Haus seiner Eltern, was er geerbt hat. „Ich bin auch viel getingelt in der Vergangenheit, habe Gitarre gespielt.“

Irgendwann kam auch die Sinnkrise, „da habe ich Pause gemacht“, und vor zehn Jahren packte es Dirk Lehmann und sattelte um auf Schlagzeuger. „Als Sänger hatte ich mich nie so wohl gefühlt.“ Es gibt die Band Belt, mit der Lehmann ein erstes Demo im eigenen Studio in Kyritz aufgenommen hat.

Frank Schlöter ist der Kompagnon von Dirk Lehmann. Quelle: Dirk Becker

Und hier kommt ein alter Kollege aus jugendlichen Musikantenzeiten ins Spiel: Frank Schlöter. „Wir haben uns auf einer Jugendparty kennengelernt“, sagt der 40-Jährige. Beide trafen sich jetzt nach 20 Jahren wieder, weil auch Schlöter nach Jahren der Lebensreise wieder in Kyritz gelandet ist. „Wir haben uns wieder gefunden“, so Frank Schlöter, „und haben uns fest vorgenommen noch vor der Midlifecrisis (lachen beide), wieder Musik zu machen.“ Und das in Form eines gemeinsam betriebenen Tonstudios.

Dirk Lehmann hat sich der Rockmusik verschrieben. Quelle: Dirk Becker

Technik musste her, „ich habe schon viel Geld in die Hand genommen“, erklärt Dirk Lehmann, und es fand ein Lernprozess statt. Wie nehme ich auf, was geht mit der Software – das Studio wird rein digital betrieben werden, vorbei die Zeiten von analogen Aufnahmegeräten.

Mit der eigenen Band „Belt“ hat Lehmann bereits fünf Songs probehalber aufgenommen und gleich viel Erfahrung gesammelt. „Wir haben da sozusagen Lehrgeld bezahlt und nehmen jetzt noch mal alles auf.“ Die beiden letzten Songs in der Fünferreihe klangen bereits viel besser, als die ersten. So kann es ­gehen. Während die Programme im Studio hochfahren, das wie ein Raumschiff-Cockpit anmutet, trommelt Lehmann ein bisschen auf den elektronischen Drums, um sich warm zu machen.

Chance für Künstler aus der Region

„Wir haben uns eigentlich immer damit auseinandergesetzt“, sagt Frank Schlöter, und meint die Entwicklung von software-gesteuerten Aufnahmemöglichkeiten. „Jetzt sind wir fast soweit, den regionalen Nachwuchskünstlern eine Möglichkeit zu bieten, kostengünstig ihre Songs aufzunehmen.“ Oder einfach an Ideen zu arbeiten, „wir wollen den jungen Leuten ein bisschen helfen“.

Es müsse jenseits des aufnahmetechnischen Lernens auch noch eine Form gefunden werden, zu welchen Konditionen das Studio bereit gestellt werden kann. Schlöter und Lehmann rechnen damit, dass es nach den Sommerferien, aber spätestens im Herbst losgehen kann.

Suche nach einem Raum in Kyritz und Umgebung

Mit der Aufnahme des Betriebs soll das Engagement der beiden Musik-Enthusiasten aber nicht enden. „Es gibt auch schon die Idee, in Kyritz oder Umgebung einen Raum zu suchen und mit einem Teil der Technik einzurichten. Weil hier in der Region relativ wenig in diesem Rahmen passiert. Wir werden mit vielen Leuten reden müssen, um ein solches Projekt zu starten.“

Schlager wollen die beiden zukünftigen Studiobetreiber eher nicht aufnehmen, dafür sehr viel im Bereich Rockmusik machen. „Wir wissen nicht, wie viele Bands oder Künstler es hier gibt. Das ist auch ein Ansatz für unsere Arbeit, sich einen Überblick zu verschaffen“, so Lehmann. Dabei gilt sein Augenmerk auf solche Musiker und Gruppen, die kreativ ihre eigenen Songs produzieren wollen. „Ich habe noch nie Coversongs gemacht, ich finde es toll, Musik selber zu machen.“

Von Dirk Becker