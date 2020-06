Kyritz: Drei Lehrer von einer Schule gehen in Ruhestand

Kyritz

Am Mittwoch endete in Brandenburg das Schuljahr und es beginnen nun die sechswöchigen Sommerferien. In der Kyritzer Carl-Diercke-Oberschule fand am Vormittag noch einmal eine allerletzte Lehrerversammlung in der Aula statt, bevor auch die Lehrer in die Ferien gehen, um im August wieder vor ihren Klassen zustehen.

Doch drei von ihnen werden dann nicht mehr dabei sein, denn sie gehen in den Ruhestand.

Zum Abschied gab es Musik

Der Schulhausmeister Matthias Zippel hatte für ausreichend Stühle und die Tischdekoration gesorgt. Die gesamte Lehrerschaft sammelte im Vorfeld für die Abschiedsgeschenke. Sogar an eine musikalische Umrahmung der Veranstaltung wurde gedacht. Heike Protz, Stefan Ziron und Julius Legde sangen und spielten mehrere Lieder.

Unter Corona-Bedingungen musste die Schulleiterin Christine Kruschel (l.) auf einen ordentlichen Handschlag verzichten. Quelle: André Reichel

Die Schulleiterin Christine Kruschel war nicht die Einzige, der es schwer fiel, die drei, bei allen sehr beliebten Kollegen, gehen zu lassen. Sie hielt auch die Laudatio für Marena Bachmann. Die 61-jährige Kyritzerin studierte nach ihrem Abitur in Potsdam das Fach Polytechnik. Danach kehrte sie 1981 in ihrer Heimatstadt zurück und trat eine Stelle im, in der Holzhausener Straße hinter dem einstigen Kühlhaus gelegenen, Polytechnischen Zentrum an.

Seit 2005 an der Diercke-Schule

Als dieses 1991 aufgelöst wurde, unterrichtete sie in der Goethe-Schule das Fach Arbeitslehre und tat dies auch seit 2005 in der Diercke-Schule. Auf ihren Ruhestand freut sie sich, ist doch ihr Mann ebenfalls kürzlich in Rente gegangen. „Nun ist mehr Zeit für den Enkel, doch die Schule wird mir auch fehlen“, sagt Marena Bachmann.

Verabschiedet wurde auch Helmut Thiele. Der 65-Jährige stammt aus Zerbst ( Sachsen-Anhalt) und hat 41 Jahre als Lehrer gearbeitet. Zwar hat er genug Hobbys, mehrere Enkel und einen großen Garten, dennoch sagt er: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“

In Kunow fing alles an

In die Region kam er 1979. Seine erste Stelle trat er in der Kunower Dorfschule an. Vorher aber studierte er Biologie und Chemie in Köthen. Im Laufe seiner Lehrerlaufbahn war Helmut Thiele an mehreren anderen Schulen tätig, wie zum Beispiel in Vehlow und Wusterhausen. Seit 12 Jahren arbeitete er an der Carl-Diercke-Schule.

Gerlind Brinschwitz aus Mechow studierte in Dresden und unterrichtete dann ab 1979 Mathematik und Geografie. Die 63-Jährige war anfangs ebenfalls in Kunow und seit 1988 in der Wilhelm-Pieck-Schule, der heutigen Diercke-Schule, tätig. „Ich gehe auch mit gemischten Gefühlen, die Kollegen waren toll und außerdem ging ich hier selbst einmal zur Schule“ sagt sie.

Von André Reichel