Kyritz

Für das laufende Bebauungsplanverfahren „Seeviertel“, das die planungsrechtlichen ­Voraussetzungen zur Schaffung eines neuen Wohngebietes am Heinrichsfelder Weg (hinter dem Wohngebiet „Fichtengrund“) schaffen soll, wird am Dienstag, 22. Februar, ab 16 Uhr die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit in Form eines Erörterungstermins in der Aula der Carl-Diercke-Schule durchgeführt. Diese Beteiligung erfolge auf Grundlage des Vorentwurfsstands des Bebauungsplans, teilte die Stadtverwaltung mit.

Bei dem Erörterungstermin sollen die Einwohner über die allgemeinen Ziele, Zwecke und Inhalte der Bauleitplanung und der voraussichtlichen Auswirkungen der Planung frühzeitig unterrichtet werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, Unterlagen einzusehen und sich über die Pläne zu informieren.

Teilnehmer werden gebeten, die Corona-Regeln einzuhalten

Das Seeviertel umfasst insgesamt zehn Hektar. In einem ersten Schritt soll aber eine deutlich kleinere Fläche bebaut werden.

Die Teilnehmer des Erörterungstermins werden gebeten, die aktuell geltenden Corona-Regelungen zu beachten und einzuhalten.

Von MAZonline