Kyritz

Eine Mutter erschien mit ihrem elfjährigen Sohn am Donnerstag auf dem Kyritzer Polizeirevier. Auf einem Sportplatz in der Holzhausener Straße soll es am Mittwoch und am Donnerstag zu körperlichen Angriffen auf zwei Jungen aus Kyritz gekommen sein.

Ein Elfjähriger ging am Mittwoch gegen 11.30 Uhr offenbar dazwischen, als ein zwölfjähriger Mitschüler von einem elfjährigen Jungen angegriffen wurde. Daraufhin packte der Angreifer den Streitschlichter und rang ihn zu Boden. Der zu Boden gebrachte Junge verletzte sich leicht.

Angriff auf Kyritzer Sportplatz

Am nächsten Tag wurde dieser wiederholt auf dem Sportplatz gegen 11.30 Uhr angegriffen und durch einen bislang Unbekannten von hinten getreten. Der Elfjährige stürzte und verletzte sich.

Ein Rettungswagen brachte das verletzte Kind zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Wegen der Körperverletzungsdelikte ermittelt nun die Kripo.

