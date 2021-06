Kyritz

Die Sorge um den Fachkräftenachwuchs treibt landauf, landab die Unternehmen um. Das Kyritzer Werk von Emsland-Stärke macht da keine Ausnahme. „Corona hat das noch verschärft“, schätzt Werksleiter Martin Schmidt ein. Die regionalen Berufsbildungsmessen fielen weitgehend ins Wasser und auch bei Schülerpraktika gab es Einschränkungen.

Trotzdem laufe es in Sachen Ausbildung gut im Betrieb. „Wir haben jetzt zwölf Azubis und Anfang August erwarten wir vier neue“, sagt Schmidt. Den Rekord des vergangenen Jahres mit gleich sechs Neueinsteigern wiederhole man damit zwar nicht, aber immerhin die Hälfte der angebotenen Lehrstellen habe man besetzt. Das hätte auch schlimmer ausgehen können.

Kyritzer Stärkefabrik wirbt um Nachwuchs

Die Stärkefabrik bemüht sich mit Nachdruck um junge Leute – seit einiger Zeit auch, indem es Auslandspraktika anbietet. Dafür gab es am Mittwoch sogar offizielle Anerkennung von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam. Das Unternehmen darf sich nun mit der Plakette „Auslandspraktika – wir machen’s möglich“ schmücken.

Die Kyritzer hatten sich im zu Ende gehenden Ausbildungsjahr mit Unterstützung der IHK am Programm „Berufsbildung ohne Grenzen“ beteiligt, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird.

Auszubildende und Ausbilderin in Schweden

Im vergangenen Herbst ermöglichte dies der 19-jährigen Laura Thiem aus Neustadt einen vierwöchigen Aufenthalt in Schweden. Die angehende Chemielaborantin konnte in einem dortigen Unternehmen erste Auslandserfahrungen sammeln. Auch Ausbilderin Gabriele Budnowski erhielt bei einer Gruppenreise die Gelegenheit für einen kurzen Besuch.

Seit ihrer Rückkehr aus Schweden setzt Laura Thiem (l.) ihre Ausbildung in der Kyritzer Stärkefabrik fort. Ausbilderin Gabriele Budnowski ist stolz auf ihren Schützling. Quelle: Alexander Beckmann

Jana Böse von der IHK übergab jetzt beiden den „Europass“ als förmliche Bestätigung ihres Einsatzes. „Wir hoffen, dass wir da weiter zusammenarbeiten können.“

IHK leistet Unterstützung

„Wir versuchen die Unternehmen bei der Organisation zu entlasten“, erklärte der neue Leiter des IHK-Regionalcenters Ostprignitz-Ruppin André Wiesner, der am Mittwoch die Gelegenheit für seinen Antrittsbesuch in der Stärkefabrik nutzte. Für so ein Praktikum sei ja eine Menge zu klären: Wer kommt als Partner im Ausland in Frage, wie kann der praktische Ablauf aussehen, wie finanziert man das? „Und die Betriebe müssen natürlich zustimmen, denn sie verzichten ja in der Zeit auf ihren Azubi.“

Für Ausbilderin Gabriele Budnowski ist das keine Frage. „Nächstes Jahr sind wir wieder mit dabei“, kündigte sie an. Im laufenden Ausbildungsjahr habe sich das organisatorisch einfach nicht umsetzen lassen.

Den Werksleiter hat sie dabei auf ihrer Seite. „Ich finde das Programm sehr gut. Die Auszubildenden lernen andere Arbeits- und Lebensweisen kennen.“ Emsland-Stärke sei schließlich auch auf dem internationalen Markt unterwegs.

Für junge Leute attraktiver

Außerdem ist man im Unternehmen fest davon überzeugt, dass Angebote wie Auslandspraktika schon bei der Werbung um den Fachkräftenachwuchs ausgesprochen nützlich sind. „2017 oder 18 hatten wir einen Industrieelektroniker in den Niederlanden.“ Vielleicht lasse sich so etwas ja auch für weitere handwerkliche Ausbildungsberufe im Unternehmen realisieren, so Schmidt. Da sei der Nachwuchs momentan besonders rar.

In der Kyritzer Stärkefabrik werben nicht nur Ausbilderin Gabriele Budnowski und Werksleiter Martin Schmidt offensiv um Nachwuchs. Quelle: Alexander Beckmann

Jana Böse von der IHK zeigte sich optimistisch: „Das ist ja fast noch ein Alleinstellungsmerkmal.“ Bislang hätten sich etwa zehn Prozent der Unternehmen im Kammerbezirk an dem Programm für Auslandspraktika beteiligt. „Aber ich hoffe natürlich, dass es mehr werden.“

Von Alexander Beckmann