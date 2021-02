Kyritz: Erpresser sperren zehnjährigem Mädchen den Computer

Kyritz

Unbekannte haben einem zehn Jahre alten Mädchen in Kyritz den Computer gesperrt, als das Kind gerade im Internet Geschenke für das Osterfest suchte und deshalb mehrere Seiten geöffnet hatte. Die Erpresser teilten dem Mädchen mit, dass nach der Zahlung von 200 Euro an das Bundeskriminalamt der Bildschirm wieder entsperrt werden würde, informierte die Polizei am Montag.

Ein Erziehungsberechtigter zeigte am Sonntag zusammen mit dem Kind den Vorfall bei der Polizei an.

Von MAZonline