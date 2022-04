Kyritz: Erzähl-Café und Kennenlern-Küche in der Nachbarschaft von Kyritz West

Kyritz

Wer die Gemeinschaft sucht, der ist beim Diakomma-Projekt (Digital ankommen in Arbeit) in Kyritz genau richtig. Egal ob im Mehrgenerationengarten in der Werner Straße oder in der digitalen Welt oder als Unterstützung für einen beruflichen Neustart: Mitstreiter sind jederzeit willkommen im Projektraum in der Perleberger Straße 39a. Dort gibt es die unterschiedlichsten Angebote, allesamt kostenfrei.

Kyritzer können sich mit dem Smartphone helfen lassen

„Passend zum Frühling starten wir auch neue regelmäßige Projekte“, sagt Diakomma-Koordinatorin Iris Wiesner und lädt dazu ein. Neben der Hilfe im Umgang mit dem Smartphone, die an verschiedenen Orten in der Stadt angeboten wird, gibt es ganz neu ein nachbarschaftliches Miteinander für junge und alte Kyritzer. „In unseren neuen Projekten steht das Kennenlernen von Kyritz und seinen Bewohnern im Mittelpunkt“, so Iris Wiesner. Sie findet es gut, dass das Erzähl-Café und der Neustart der Kennenlern-Küche die unterschiedlichsten Menschen zusammen bringt und einen Raum bietet, sich mit seiner Nachbarschaft zu vernetzten.

Das große Rondell im Innenhof wurde schon im vergangenen Jahr bepflanzt. Quelle: Sandra Bels

Erzähl-Café immer mittwochs in Kyritz

Das Erzähl-Café findet jeden Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr statt und wird moderiert. Ziel ist es, sich in einer Gemeinschaft auf Zeit über bestimmte Themen auszutauschen, Anekdoten zu erzählen und seine Lebenserfahrungen zu teilen. Dazu gibt es eine gemütliche Atmosphäre.

Die Kennenlern-Küche öffnet immer donnerstags ab 10 Uhr im Weltraum in der Perleberger Straße 39a. Dort kochen Projektteilnehmer und Anwohner gemeinsam. „Damit wollen wir internationale Brücken bauen und uns in lockerer Runde kennenlernen“, so Iris Wiesner. Gekocht wird international, modern aber auch wie bei Muttern. Die jeweiligen Köchinnen bringen Vielfalt in die Runde und gegessen wird anschließend natürlich auch gemeinsam. Mitmachen kann jeder.

Innenhof in Kyritz verändert sich von Tag zu Tag

Schon lange im Werden und einen großen Schritt voran gekommen, ist das Innenhofprojekt in der Werner Straße. „Der Garten verändert sich Zusehens“, freut sich Iris Wiesner. Sie lobt die Gruppe tatkräftiger Projektteilnehmer, die sich von Montag bis Mittwoch dort trifft und unter fachlicher Anleitung eine Gartenlandschaft erschafft. Nutz- und Zierpflanzen sind dort zu finden. Hochbeete, in denen schon geerntet werden kann. Was dort wächst, kommt auch in der Kennenlern-Küche in die Töpfe. Parallel entsteht ein Spielplatz. „Der Mehrgenerationengarten steht nach seiner Fertigstellung der Nachbarschaft und den Kyritzern zur Verfügung“, so die Projektkoordinatorin.

Besonders ältere Kyritzerinnen suchen bei Diakomma Hilfe im Umgang mit dem Smartphone. Quelle: Sandra Bels

Digital-Café immer donnerstags in Kyritz

Und sie wirbt auch für die Smartphonestunde, denn „unser aller Alltag wird immer digitaler“, sagt sie. Deshalb kümmert sich Diakomma donnerstags von 13 Uhr bis 15 Uhr im Digital-Café um alles, was damit zusammen hängt. Welche Aspekte der Digitalisierung dabei interessant und relevant sind, bestimmt die Gruppe selbst, meist bei einer Tasse Kaffee und Gebäck. Katrin Schröter gibt theoretisch und praktisch Antworten auf viele Fragen der digitalen Welt. Für alle, die noch in den digitalen Kinderschuhen stecken, bieten sich dabei laut Iris Wiesner zwei bis drei Chancen in der Woche in der Smartphonestunde grundlegende Anwendungshilfen zu bekommen. Fragen wie: Wie richte ich das Telefon ein? oder Wie kann ich Apps installieren? werden beantwortet.

Von Sandra Bels