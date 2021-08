Kyritz

Der Zeitpunkt war ungewöhnlich: Normalerweise nutzt die Freiwillige Feuerwehr Kyritz das Jahresende, um verdiente Mitglieder auszuzeichnen und zu befördern. Weil 2020 Corona die Veranstaltung verhindert hatte und weil sich kaum absehen lässt, was das laufende Jahr noch bringt, traf man sich nun am Freitag in der Alten Wache in Kyritz.

Wehrführer Frank Brüggemann lieferte bei der Gelegenheit einen kurzen Abriss über das Einsatzgeschehen – nicht zuletzt für die ehemals aktiven Mitglieder: „Damit ihr seht, dass wir eure Arbeit weiterführen.“

Feuerwehr Kyritz ist regelmäßig im Einsatz

Im vergangenen Jahr rückten die Kyritzer Feuerwehrleute demnach 34 mal zu Bränden und 49 mal zu technischen Hilfeleistungen aus – beispielsweise nach Verkehrsunfällen oder zu Türnotöffnungen und zur Unterstützung des Rettungsdienstes.

2021 verlief bisher ähnlich: Bislang stehen 34 Brandeinsätze und 36 technische Hilfeleistungen im Protokoll, die sich 1502 Einsatzstunden summieren. Das sind schon jetzt mehr als im Vorjahr (1448 Einsatzstunden). Brüggemann würdigte in dem Zusammenhang vor allem die jüngste Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges. Das sei eine wertvolle Hilfe.

Ausbildung hat unter Corona gelitten

Die Ausbildung kam nach Einschätzung des Wehrführers seit 2020 allerdings deutlich zu kurz. Der Infektionsschutz beeinflusste die Arbeit der Feuerwehr erheblich. Während die Feuerwehrleute 2019 noch 3659 Ausbildungsstunden leisteten, waren es 2020 nur 2292. „Coronabedingt haben wir derzeit ein Ausbildungsdefizit von zirka 1400 Stunden im Jahr.“ Auch andere Lehrgänge sowie Versammlungen, Wettkämpfe, die Jugendarbeit oder Treffen der Alters- und Ehrenabteilung fielen weitgehend aus.

Unter großer Anstrengung habe man die Einsatzbereitschaft trotzdem gewährleisten können. Frank Brüggemann dankte in dem Zusammenhang der Stadtverwaltung, die im Frühjahr unter anderem Feuerwehrleuten kurzfristig die Impfung ermöglich hatte. „Für Kyritz war das ein sehr großer Schritt in Richtung Aufrechterhaltung unserer Einsatzbereitschaft.“ Gerade die Gemeinschaft sei ein wichtiger Aspekt einer funktionierenden Feuerwehrarbeit.

Geselliger Abend nach langer Pause

Das betonte auch Bürgermeisterin Nora Görke. Es hätten ja große Befürchtungen bestanden, dass die Corona-Einschränkungen vieles auseinanderbrechen lassen. „Das hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.“ Nora Görke sprach den Feuerwehrleuten und deren Familien ihren Respekt aus. „Ich wünsche mir, dass alle immer gesund von den Einsätzen zurückkehren.“

Ein besonderer Dank galt dem ehemaligen Kyritzer Wehrführer Siegfried Gutsche (86), der seit 70 Jahren Feuerwehrmann ist. Quelle: Alexander Beckmann

Der Abend in der Alten Wache diente vor allem der Ehrung besonders langjähriger und verdienter Mitglieder. So wurde beispielsweise der einstige Kyritzer Wehrführer Siegfried Gutsche (86) für 70 Jahre in der Feuerwehr ausgezeichnet. Darüber hinaus erfolgten nun offiziell zahlreiche Beförderungen, die zum Teil schon seit dem vergangenen Jahr ausstanden.

Von diesem formellen Teil abgesehen ging es abschließend bei Essen und Getränken vor allem gesellig zu. Auch in dieser Hinsicht hatten die Feuerwehrleute lange auf vieles verzichten müssen.

Ausgezeichnet und befördert Treue Dienste in der freiwilligen Feuerwehr leisteten:10 Jahre: Christian Boldt 20 Jahre: Marcus Westphal und Tobias Zierath 30 Jahre: Frank Meyer, Marcel Zeglin Hanusa und Michael Zeglin 40 Jahre: Achim Günther, Peter Schade, Frank Bullendorf, Karsten Dittmann, Jens Gerloff, Raimund Klahn, Udo Scheibel, Jürgen Seelow, Wilfried Seelow, Roland Vogt und Lothar Zabel 50 Jahre: Dieter Lange, Gerhard Dorn, Meinhard Giese, Frank Schubert und Hartmut Koch 60 Jahre: Herbert Brandt, Dieter Lemm und Rüdiger Ellfeld 70 Jahre: Siegfried Gutsche und Karl Friedrich Bernau Zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau befördert wurden Daniel Blume, Mario Schinke, Benny Freitag, René Alexander Zeglin, Martin Lindemann, Nicole Degenkolbe, Marc Pluscotta und Christian Solga. Oberfeuerwehrmann beziehungsweise Oberfeuerwehrfrau sind nun Ellen Thormann und Nils Kube. Löschmeister ist jetzt Daniel Mark Zeglin. Oberlöschmeister wurden Michael Zeglin und Torsten Penseler. Brandmeister ist nun Marcel Zeglin Hanusa. Oberbrandmeister wurde Mario Thormann.

Von Alexander Beckmann