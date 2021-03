Kyritz: Finn Buchhold gewinnt den Bassewitz-Malwettbewerb

Kyritz

Der neue, digitale Bassewitztag ist in Kyritz gut angekommen. Die Akteure haben durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Nicht nur Zuhause wurde das Basse­witzvideo geschaut. Es war ein Gemeinschaftswerk der Interessengemeinschaft „Historische Vereine“ mit der evangelischen Kirchengemeinde, den Knattermimen, der Historischen Gesellschaft und dem Heimatverein sowie der Stadt und eine Premiere. Auch in der Grundschule sahen es sich die Schüler bereits an. Einige von ihnen hatten sich auch am Bassewitz-Malwettbewerb beteiligt, der parallel zur Aktion lief.

46 Einsendungen aus Kyritz zum Wettbewerb

46 Einsendungen erreichten Heimatverein und Kirchengemeinde. Der Titel lautete: „Ritter Bassewitz – Kennst du die Bassewitz-Sage?“ Es durfte nach Herzenslust gemalt, geklebt oder gebastelt werden. Herauskommen sollte ein Ritter Bassewitz oder ein Motiv aus der Bassewitz-Sage.

Intensiv mit der Bassewitz-Geschichte beschäftigt hat sich Finn Buchhold aus Kyritz. „Das ist in seinem Beitrag eindeutig zu sehen“, sagt Jurymitglied Sabine Heller, die für den Heimatverein votete. Der zehnjährige Finn erklärt in einem kleinen Buch die ganze Geschichte Seite für Seite und nutzte dafür gleich mehrere Stilmittel wie Malerei und Collage, aber auch Zeichnung, Bild und Schrift.

Der Malwettbewerb zum Bassewitztag ist ausgewertet. 46 Einsendungen von Einzelpersonen, Kitagruppen und Schulklassen waren gekommen. Quelle: Sandra Bels

Kyritzer Thema geschichtlich aufgearbeitet

„Man merkt, dass er sich viele Gedanken gemacht hat“, sagt Sabine Heller stellvertretend für die Jury. Die Auswahl sei ihr nicht leicht gefallen. „Es waren so viele schöne Werke dabei“, sagt sie. Aber bei Finns Buch habe man sofort gemerkt, das er sich mit dem Thema auseinandergesetzt und dazu recherchiert hat. „Die Gesichter haben so einen tollen Ausdruck und sogar die Fahne schaut grimmig drein“, so Sabine Heller. „Es ist die geschichtliche Aufarbeitung des Themas durch ein Kind“, sagt die Vorsitzende des Heimatvereins, Manuela Bismark, begeistert.

Fotoshooting mit Bassewitz ist der Hauptpreis

Als Hauptgewinner bekommt Finn Buchhold ein Fotoshooting mit keinem geringeren als Ritter Bassewitz geschenkt. Und wenn Finn möchte, dann darf er dabei auch eine Ritterrüstung anziehen.

Der Raubritter Kurt von Bassewitz aus dem Mecklenburgischen hatte zweimal versucht Kyritz zu erobern, 1381 und 1411. Beide Male gelang es ihm nicht und die wehrhaften Kyritzer besiegten und enthaupteten ihn schließlich. An diesen Sieg wird seitdem immer am Montag nach Invokavit, dem ersten Sonntag in der Fastenzeit, in Kyritz mit einem Lob- und Dankfest erinnert. Finns Beitrag zu dieser Geschichte oder vielmehr Legende wird beim Kyritzer Heimatverein archiviert und soll zu besonderen Anlässen ausgestellt werden.

Diese Bastelarbeit bekommt einen Ehrenplatz beim Heimatverein. Quelle: Sandra Bels

Drei Kyritzer Schüler bekommen Sonderpreis

Einen Sonderpreis vergab die Jury an drei Kyritzer Grundschüler. Es sind Finja Mäusling, Karl Gätcke und Ronja Rauhöft. Das Trio hat im Bassewitz-Video eine Szene gelesen. Die drei bekommen jeweils eine Eintrittskarte für die Aufführung „Der Zaubertroll“ im Klostergarten, geplant im Mai. Es ist eine Veranstaltung des Kyritzer Heimatvereins.

Jeder Teilnehmer bekommt einen Preis

Jeder, der sich am Malwettbewerb beteiligt hat, bekommt einen Preis. Die Jury lobte diese aber in den Kategorien Einzelleistung oder Gruppe aus. So gibt es für die Gruppeneinsendungen entweder freien Eintritt ins Strandbad oder Gutscheine fürs Eisessen. Die Einzelpreise kommen aus dem Kyritzer Spielzeug- und Buchladen. Alle Preise wurden von den historischen Vereinen gestiftet. Zusätzlich gibt es von Eckhard Kutzer, Chef der Kyritzer Knattermimen, eine kleine Armee Ritter. Es sind Zinnfiguren, die den Raubritter Kurt von Bassewitz darstellen. Kutzer hat sie einst extra anfertigen lassen und nun als zusätzliche Sachpreise für die schönsten Bilder zur Verfügung gestellt. „Manuela Bismark sagt: „Das ist etwas ganz Besonderes.“ Und sie dankt Eckhard Kutzer dafür. Sie ist sich sicher, dass die Figuren bei den Gewinnern einen Ehrenplatz bekommen werden.

Zu den Preisen gehören auch Ritter aus Zinn. Quelle: privat

Bassewitz bekommt Ehrenplatz beim Kyritzer Heimatverein

Ein besonderer Hingucker bei den Einsendungen zum Malwettbewerb ist auch ein Gemeinschaftswerk, das den Ritter Bassewitz plastisch zeigt. Er bekommt einen Ehrenplatz beim Heimatverein und soll künftig für jedermann sichtbar dort an der Wand hängen. Alle Werke sollen darüber hinaus später in einer Ausstellung zu sehen sein, die in der St.-Marien-Kirche stattfindet, für die es aber wegen der aktuellen Coronabeschränkungen noch keinen Termin gibt. Danach werden sie von den Mitgliedern des Heimatvereins archiviert. Sie wollen die Kunstwerke zu besonderen Anlässen zeigen.

Wer sich am Malwettbewerb beteiligt hat, kann sich nach telefonischer Rücksprache unter 033971/46 93 33 seinen Preis von Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 15 Uhr beim Heimatverein abholen.

Lesen Sie auch Kyritz: Ritter Bassewitz kommt in friedlicher Mission

Von Sandra Bels