Kyritz

Da ihr das Grillen auf dem Balkon ihrer Nachbarin missfiel, soll in Kyritz eine 24-jährige Frau zunächst einen Eimer Wasser in Richtung der 25-Jährigen geschüttet haben, die eine Etage tiefer wohnte. Es folgten laut Polizei Beleidigungen und Bedrohungen.

Frau tritt gegen die Wohnungstür

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten die 24-Jährige in ihrer Wohnung in der Werner Straße zur Rede und wiesen sie an, weitere Straftaten zu unterlassen. Trotz dieses Gespräches kam es zu zwei Folgeeinsätzen aufgrund weiterer Beleidigungen und der Beschädigung einer Wohnungstür, da die 24-Jährige gegen die Tür der 25-Jährigen getreten habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Es folgten Anzeigenaufnahmen wegen Beleidigungen und Sachbeschädigung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.

