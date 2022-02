Kyritz, Wusterhausen, Neustadt, Gumtow

Die Kleeblattkommunen haben sich am Donnerstagnachmittag kurzfristig per Videokonferenz zusammengeschaltet. Anlass ist der Krieg in Europa mit dem Angriff des russischen Präsidenten von Wladimir Putin auf die Ukraine. Die Stadt Kyritz, die Gemeinde Wusterhausen, das Amt Neustadt und die Gemeinde Gumtow hatten sich kurzfristig verständigt, um die Situation zu bewerten.

Die Kyritzer Bürgermeisterin Nora Görke als Vorsitzende des Kleeblatt-Kooperationsrates sagte gegenüber MAZ: „Wir sind sehr betroffen angesichts der Angriffe und ein stückweit auch darüber entsetzt.“ Die Kleeblätter wollen sich nun gemeinsam auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vorbereiten, so Nora Görke.

Noch unklar, wann Geflüchtete in Region Kyritz ankommen

Es sei zwar noch nicht klar, ob und wann im Altkreis Kyritz Geflüchtete ankommen könnten, aber die Kommunen wollen darauf vorbereitet sein und gemeinsam handeln können. Für die Zuweisung der geflüchteten Menschen sei ohnehin der jeweilige Landkreis zuständig. Darauf hätten die Kommunen kaum Einfluss. Deshalb werde jetzt in den einzelnen Gemeinden erörtert, wo Flüchtlinge untergebracht werden können.

Auch die Gemeinde Gumtow beteiligt sich, obwohl sie einem anderen Landkreis als die anderen drei Kleeblätter angehört, nämlich dem Landkreis Prignitz.

Neustadts Amtsdirektor verspricht aktive Unterstützung

„Wir werden uns im Kleeblattverbund eng abstimmten, um eine geordnete und koordinierte Hilfe den Kriegsflüchtlingen anbieten zu können“, teilte der Neustädter Amtsdirektor Andreas Schumacher mit. Das Amt Neustadt (Dosse) werde sich hierbei nicht verstecken, sondern aktiv Unterstützung anbieten. Schumacher verurteilt den russischen Angriff auf das Schärfste – Krieg sei in jeder Form inakzeptabel.

Videokonferenz nach Bedarf

„Das soll jetzt kein Aktivismus sein, aber wir wollen und müssen uns auf eine mögliche Situation vorbereiten“, so Nora Görke. Darüber seien sich alle Kleeblätter einig gewesen bei der Videokonferenz. Sie wollen sich auch in der kommenden Woche wieder und nach Bedarf auch kurzfristig zusammenschalten, um weitere Schritte zu beraten. „Viel mehr können wir in der derzeitigen Situation dazu noch gar nicht sagen“, so die Kooperationsrats-Vorsitzende.

Kirchengemeinde in Kyritz lud zum Friedensgebet ein

Ebenso kurzfristig hat sich die evangelische Kirchengemeinde in Kyritz dazu entschlossen, zu einem Friedensgebet einzuladen. Dies fand am Donnerstagabend in der Sankt Marienkirche statt. Gut 40 Bürger folgten der spontanen Einladung. „Wir können jetzt nur noch beten, dass man in diesem Krieg noch eine gute Lösung findet“, sagte Pfarrer Daniel Feldmann, der zusammen mit der Gemeindepädagogin Annemarie Schulze die Andacht hielt.

Nach den Friedensgebeten in der Marienkirche wurden von den Teilnehmern Lichter entzündet. Quelle: André Reichel

„Wir halten inne und schauen auf das, was uns sorgt“, ergänzte die Gemeindepädagogin. Abschließend wurden Kerzen entzündet.

Von Sandra Bels und André Reichel