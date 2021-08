Kyritz

Mitarbeiter eines Restaurants in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Kyritz riefen am Freitag gegen 20.20 Uhr die Polizei, weil ein Gast sich weigerte zu gehen.

Der 32-Jährige war des Hauses verwiesen worden, weil man ihn beschuldigte, Alkohol gestohlen zu haben. Der ungebetene Gast war auch gegenüber den Polizeibeamten bockig: Wer wollte sich nicht ausweisen und leistete Widerstand, als ihn ein Beamter durchsuchte. Ein 24-jähriger Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.

Gast wurde ins Klinkum eingeliefert

Weil er sich einfach nicht beruhigen wollte, und alle Anzeichen eines psychischen Ausnahmezustandes zeigte, wurde er ins Krankenhaus gebracht und dort aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahl, Hausfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Lesen Sie auch:

Von MAZ-online.de