Kyritz: Gedenken für die Corona-Toten am Sonntag

Kyritz

An die bisher fast 80 000 in Deutschland Verstorbenen der Corona-Pandemie wird am Sonntag, 18. April, im ganzen Land erinnert. Auch in Kyritz wird an diesem Tag der Verstorbenen gedacht. Sieben Kyritzerinnen und Kyritzer sind bisher im Zusammenhang mit Corona verstorben, teilte die Stadtverwaltung mit. Viele Angehörige und Freunde konnten sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht von den Verstorbenen verabschieden und es war und ist schwer, angemessen zu trauern.

Bürgermeisterin Nora Görke lädt die Einwohner ein: „Lassen Sie uns einen Tag innehalten. Lassen Sie uns zeigen, dass die Toten und die Trauer der Hinterbliebenen nicht vergessen und wir füreinander da sind.“

Pfarrerin Anna Hellmich hält einen Telefongottesdienst

Auf dem Rathausturm wird die Bundesflagge zum Gedenken auf halbmast gesetzt.

Die Kirchengemeinde Sankt Marien Kyritz wird zudem gemeinsam mit der Bürgermeisterin in ihrem Telefongottesdienst am Sonntag, 18. April, um 10.30 Uhr eine Andacht zum Gedenken an die Verstorbenen mit Corona feiern. Um 13 Uhr läuten zusätzlich in Kyritz – wie zum Beispiel auch im Amtsbereich Neustadt – die Kirchenglocken.

Einwahl übers Festnetztelefon oder Handy möglich

Pfarrerin Anna Hellmich: „Bei Gott ist jeder Mensch unendlich kostbar und geliebt. Er gibt uns Raum, unseren Schmerz und unsere Verzweiflung zu zeigen, und Hoffnung, dass wir eines Tages wieder froh werden.“

Wer der Andacht beiwohnen möchte, kann sich sowohl mit dem Festnetztelefon als auch mit einem Mobiltelefon einwählen. Neben dem üblichen Tarif des jeweiligen Telefonanbieters entstehen keine weiteren Kosten.

Die Zugangsdaten für die Einwahl in den Telefonraum: Rufnummer 0211/49 111 11 oder 0211/38 78 10 00 oder 0211/38 78 87 88.

Anschließend müssen die Teilnehmer die Konferenznummer eingeben 54487 und die Rautetaste # drücken. Danach muss die Konferenz-PIN eingegeben werden: 94449.

Von MAZonline