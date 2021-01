Kyritz

Gemütlich auf der Couch sitzen, vielleicht auch mit einer Tasse Tee oder Kaffee, und der Andacht von Pfarrerin Anna Hellmich lauschen. Das ist am Sonntag in Kyritz möglich. „Wir bieten in den kommenden Wochen Gottesdienste als Konferenz an“, sagt der Kyritzer Pfarrer Daniel Feldmann. Die Konferenz beginnt um 10.30 Uhr.

Das funktioniert ganz einfach. Man braucht dafür nur ein Telefon und muss eine von drei Nummern wählen, um in die Gottesdienst-Konferenz zu gelangen. Mit einer Einwahlnummer und einem Pin wird das Ganze dann perfekt (siehe Infokasten). „Das ist ganz einfach, wir haben es am vergangenen Sonntag schon mal ausprobiert und es funktioniert sehr gut“, macht Feldmann denjenigen Mut, die noch etwas skeptisch sind.

Anzeige

Kirche verbreitet das Angebot im Internet

Das neue Angebot für die evangelische Kirchengemeinde Kyritz wird per Aushang bekannt gemacht, aber auch über die sozialen Medien wie Facebook und Instagram. „Und natürlich reden wir mit unseren Kirchenmitgliedern auch darüber“, so Daniel Feldmann. Er ist erstaunt, wie viele von ihnen, auch Ältere, die sozialen Medien bereits intensiv für sich nutzen. Informationen zum Telefon-Gottesdienst gibt es aber auch im evangelischen Gemeindebüro in der Johann-Sebastian-Bach-Straße.

Dass die Präsenzgottesdienste bis Ende Februar ausgesetzt werden, ist eine Entscheidung des Gemeindekirchenrates. Das war von Feldmann zu erfahren. Zwar seien Andachten in der Kirche nicht generell untersagt, aber den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates sei die Gefahr, dass sich Besucher anstecken könnten, zu groß.

Mit dem Pin zum Gottesdienst Der Gemeindekirchenrat der evangelischen Kirchengemeinde St.Marien in Kyritz lädt für die Sonntage bis Ende Februar zu Telefongottesdiensten ein. Der erste Gottesdienst findet am kommenden Sonntag, 17. Januar, statt. Zuhörer sind um 10.30 Uhr am Telefon herzlich willkommen. Für sie gibt es folgende Einwahl-Rufnummern zur Andacht: 0211/4 91 11 11 oder 0211/ 38 78 10 00 oder 0211/ 38 78 87 88. Danach wird man aufgefordert eine Konferenznummer einzugeben. Sie lautet 54487. Mit dem Konferenz-Pinwird die sache dann perfekt. Es ist die 94449, die nach Aufforderung eingegeben werden muss.

Telefon-Andacht nur für Kyritz

Der Beschluss gilt erst einmal nur für den Gottesdienst in Kyritz. „Die Dörfer handhaben das unterschiedlich“, sagt Feldmann. Dort gebe es ohnehin meist nur einmal im Monat einen Gottesdienst. In Kyritz findet er aber jeden Sonntag statt. In den vergangenen Wochen wurden aber laut Feldmann immer weniger Besucher gezählt. Deshalb gibt es jetzt das Angebot für die so genannte „Telko“, Abkürzung für Telefonkonferenz.

Der Pfarrer bedauert es ein bisschen, dass er nicht sagen kann, wie viele Interessenten sich in die jeweilige Konferenz eingeloggt haben. Der Anbieter für die Konferenz ist kostenlos. Deshalb gebe es diese Aufzeichnung nicht.

Eigenes Mikrofon sollte ausgeschaltet werden

Feldmann weist auch darauf hin, dass es nicht ratsam ist, während der Konferenz mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin Kontakt aufzunehmen. „Am besten ist es, man hört einfach nur zu und schaltet sein Mikrofon am eigenen Telefon aus“, so Feldmann.

Diesen Sonntag gestaltet Pfarrerin Anna Hellmich den Telefongottesdienst zusammen mit Gemeindepädagogin Annemarie Schulze und deren Mann, Kantor Michael Schulze. Das Besondere daran ist: Alle sind bei sich Zuhause, schalten sich ebenfalls per Telefon zu. Der Gottesdienst dauert halbe Stunde etwa.

Offene Kirche in Kyritz täglich ab 14 Uhr

Wer darüber hinaus den Drang verspürt, in die Kirche zu gehen, um eine Kerze anzuzünden oder ein Gebet zu sprechen, der kann ab Sonntag täglich ab 14 Uhr das Angebot der offenen Kirche nutzen. Ehrenamtler, die Pfarrer und Mitarbeiter der Kirchengemeinde sichern die Kirchenöffnung ab.

Außerdem hat die evangelische Kirchengemeinde Kyritz vor, künftig Videos für Youtube zu produzieren. Das erste ist bereits für den 2. Februar geplant. der Kanal, auf dem es zu finden ist, wird noch bekannt gegeben.

Von Sandra Bels