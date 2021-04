Kyritz: Große Akzeptanz für Corona-Schnelltests an Schulen

Kyritz

Eine Warteschlange mit Kindern hatte sich am Montagmorgen vor der Goethe-Grundschule in ­Kyritz gebildet. Die Kinder mussten, um in die Schule hineingelassen zu werden, erst die Bestätigung der ­Eltern für einen negativen Schnelltest zeigen. So gilt es seit Montag im Land Brandenburg. Ohne Test, kein Einlass.

Die Kontrolle ist die Herausforderung

„Die Herausforderung dabei sind nicht die Tests, sondern die Kontrolle des Ergebnisse“, sagt die Leiterin der Carl-Diercke-Schule in Kyritz, Christine Kruschel. Noch steht sie vor dem Problem wie in der Grundschule nicht, weil bisher ja nur die Zehntklässler Präsenzunterricht an den weiterführenden Schulen haben. Aber wenn auch die anderen Klassen wieder am Präsenzunterricht teilnehmen dürfen, ist die Schülerzahl ja um ein Vielfaches höher. „Das wird die Herausforderung für uns“, sagt Christine Kruschel.

Deshalb hat sie sich zusammen mit dem Lehrerkollegium schon jetzt Gedanken gemacht, wie das am besten zu handhaben ist. Denn es kommen ja dann wegen des Wechselmodells von Montag bis Donnerstag täglich Schüler mit ihrem Testergebnis, dass vor dem Betreten der Schule kontrolliert werden muss.

Kyritzer Schulleiterin hofft, dass weitere Schüler kommen dürfen

Die Schulleiterin legt jetzt alle Hoffnungen darauf, dass mit dieser Teststrategie nun auch wieder die anderen Klassen zum Unterricht kommen dürfen. „Ganz besonders für die 9. Klassen, denn sie waren im Prinzip ein ganzes Jahr nicht mehr hier“, so Christine Kruschel.

Wegen der Abschlussprüfungen wurde in der Carl-Diercke-Schule schon in der vergangenen Woche getestet. Laut Schulleiterin war die Akzeptanz dafür 100 Prozent. Am Dienstag wird die Englischprüfung geschrieben. „Ich gehe davon aus, dass das dann wieder so sein wird“, so Christine Kruschel und sie freut sich darüber, dass bisher keine positiven Ergebnisse gemeldet wurden.

Sie und ihre Stellvertreterin Annett Bendick waren im Vorfeld in jeder Klasse und haben den Schülern die Teststrategie erklärt, wie wichtig sie ist und auf die Pflicht zum Testen hingewiesen. Fragen dazu von Eltern habe es bisher nur wenige gegeben. Das könnte sich ändern, wenn auch die anderen Klassen wieder zum Präsenzunterricht kommen, vermutet die Schulleiterin. An einige Eltern seien schon Tests ausgegeben worden.

Goethe-Grundschule Kyritz fehlen noch Rückmeldungen

Wie groß die Akzeptanz der Teststrategie an der Goethe-Grundschule Kyritz ist, das konnte Schulleiterin Birgit Menzel am Montag noch nicht sagen. „Dafür fehlen uns noch Rückmeldungen von den Eltern, deren Kinder in der vergangenen Woche abgemeldet waren“, sagt sie. Die Unterlagen wurden den Familien mit der Post zugeschickt. Frühestens Mittwoch kann Birgit Menzel Auskunft darüber geben, wie viele Eltern die Strategie mittragen. Sie denkt zum jetzigen Zeitpunkt könnte es etwa eine Elternprozentzahl im einstelligen Bereich sein, die das Einverständnis nicht gegeben haben. Ab Dienstag erfasst die Schule die genauen Zahlen. Ansonsten erfolgt ein wöchentliches Monitoring der bestätigten Testergebnisse, die dann von der Schule ans Bildungsministerium übermittelt werden.

13 Tests vor dem Kyritzer Schulgelände

Am Montag waren 215 Schülerinnen und Schüler der Goethe-Grundschule zum Unterricht gekommen. 13 Kinder mussten mit Erlaubnis der Eltern nachgetestet werden. Das geschieht in dem kleinen Backhaus am Schulgarten mit einem Eingang und einen Ausgang. Auf das Ergebnis warten die Schüler dann in einem Zelt, das direkt am Backhäuschen steht. Die Sonderpädagogin der Schule führt die Tests durch. „Es waren heute Morgen auch ein paar Eltern dabei, die sehen wollten, wie die Tests vorgenommen werden“, berichtet Birgit Menzel. Wer sein Testergebnis dabei hatte, ging durch eine Zeltschleuse am Tor auf den Schulhof.

Von Sandra Bels