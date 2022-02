Kyritz

Unbekannte haben zwei Fensterscheiben des Impfzentrums in der Perleberger Straße in Kyritz beschmiert. Sie malten zwei Hakenkreuze in der Größe von jeweils sechs mal sechs Zentimetern an die Scheiben, teilte die Polizei mit.

Lesen Sie auch Das sind die aktuellen Impfangebote im Landkreis OPR

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu den Schmierereien kam es am Dienstag zwischen 6 und 11 Uhr.

Von MAZonline