Kyritz: Historische Vereine erzählen beim Lustwandel die Kyritzer Kneipengeschichte

Kyritz

Kneipen gab es in Kyritz einst reichlich. Das gilt auch für das, was an Getränken in der Stadt gebraut oder gebrannt wurde. Einblicke in die Geschichte der Wirtshäuser gibt der Lustwandel am 2. und 3. September, zu dem die historischen Vereine von Kyritz einladen. Nach dem Beispiel von 2020 und 2021 gibt es wieder ein Bewegungstheater durch die Stadt.

Historische Kyritzer Vereine sind die Akteure des Lustwandels

Die Amateurschauspieler der Kyritzer Knattermimen werden zusammen mit Mitgliedern des Heimatvereins, vom Historischen Traditions- und Artilleriecorps Kyritz und von der Historischen Gesellschaft zu Kyritz die Kyritzer Kneipengeschichte von einer ganz anderen Seite begutachten. Start der besonderen Stadtführung ist bei der Mosterei Wietz. Stopps sind geplant am Schützenhaus, Logengarten (Hof Firma Kutz), am Alten Speicher, Thüringer Hof (heute Mi Casa) und zum Klostergarten. Der verwandelt sich in eine Mitropa-Gaststätte. Wer die Beiträge des Stadthistorikers Herbert Brandt kennt, der kann auch mit der „Rosendiele“ oder dem „Stadthotel Berlin“ etwas anfangen. Wer nicht, hat Anfang September die Gelegenheit sein Kneipenwissen aufzufrischen. Jeweils um 19 Uhr geht es los.

Weitere Kyritzer Kneipentouren sollen entwickelt werden

„Wir wollen weitere Kneipentouren entwickeln“, sagt Angela Städeke vom Vorstand des Heimatvereins und ergänzt: „Die heutigen Standorte der Gaststätten und die der damaligen sind mit einer Führung nicht zu schaffen.“ Deshalb haben die historischen Vereine für dieses Jahr die Pritzwalker Straße genauer unter die Lupe genommen.

Heimatverein Kyritz hat die Route abgesteckt

Die Route wurde vom Heimatverein geplant und mit historischem Wissen gespickt. Dabei geht es laut Angela Städeke um mehr als die Wirtshäuser der Vergangenheit. Weit über die Stadtgrenzen bekannt ist das Schwarzbier „Mord & Todschlag“. Doch nicht nur das soll im Fokus stehen. Die Gäste werfen auch einen Blick auf die Stärkefabrik, die für ihre Sirup-Produktion zur Likörherstellung bekannt war. Der Bogen zu den Brennereistandorten in Kyritz wird gespannt. Die Herstellung von Nordhäuser, Trinkbranntwein, Nuss- oder Apfelsinenlikör ist nur eine kleine Auswahl.

Kyritzer Kneipengeschichte amüsant und facettenreich

Das Thema spricht für sich, sind sich die Akteure sicher. Sie wollen die Geschichte, facettenreich und amüsant verpacken. Es wird genuss- und lustvoll, im wahrsten Sinne des Wortes. Die mit viel Leidenschaft präsentierten Theater- und Musikszenen erzählen von guten und schlechten Wirtszeiten. „Musikalisch sind wir seit Dezember 2021 am Recherchieren und Ausprobieren“, sagt die Heimatvereinsvorsitzende Manuela Bismark. Die Liederauswahl arrangiert der Kyritzer Dietmar Lemke.

Kyritzer Knattermimen federführend bei den Theaterszenen

Für die Theaterszenen, an denen demnächst schwerpunktmäßig gearbeitet wird, übernimmt Knattermimenchef Eckhard Kutzer das Zepter. Er hat außerdem die künstlerische Leitung des Lustwandels und schreibt nicht nur die Texte sondern berücksichtigt dabei auch die Bedingungen der einzelnen Spielorte. „Das Projekt ist für uns alle eine sehr große Herausforderung“, sind sich die Mitglieder der historischen Kyritzer Vereine einig.

Von Sandra Bels