Kyritz

In der Verlängerung der Straße Am Wall in Kyritz wird mit dem Beräumen des Geländes begonnen. Mitarbeiter des Wittstocker Unternehmens Baumec reißen Garagen ab und befreien das Areal bis zur Straße An der Promenade von Unrat und Wildwuchs, teilt die Stadtverwaltung mit.

Das Ziel sei es, die historischen Wallanlagen wieder sichtbar und erlebbar zu machen. Die Arbeiten sollen bis Weihnachten abgeschlossen sein.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline