Kyritz

An der Ecke von Hamburger Straße und Mittelstraße in Kyritz gehen seit Montag nicht mehr nur Kunden und Mitarbeiter der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin ein und aus. Mit Beginn des neuen Schuljahres nahm in dem Bankgebäude auch der neue Hort der Kyritzer DRK-Kita „Spatzennest“ seine Arbeit auf. Bis zu 65 Kinder im Grundschulalter sind dort täglich zu Besuch.

Das DRK plante bereits seit einiger Zeit, sein Kita-Angebot in Kyritz zu erweitern. Die Räume in der Sparkasse boten sich dafür an. Schon seit längerem blieb viel Platz im Haus ungenutzt – unter anderem durch die Verlagerung der Zahlungsverkehrsabteilung nach Neuruppin. Bei einem Gespräch Anfang 2020 zwischen Rene Fröhlich, dem Leiter Abteilung Bau und Verwaltung, und Thomas Peters, dem Justiziar der Sparkasse und zugleich DRK-Präsidiumsmitglied, entstand schließlich die Idee mit dem Hort.

Kyritz gewinnt Platz für Kita- und Hortkinder

Allerdings musste dazu baulich einiges verändert werden. Am 15. Februar 2021 begannen die Umbauarbeiten. Schon um allein die Brandschutzauflagen erfüllen zu können, wurde das Dachgeschoss des Sparkassengebäudes nahezu entkernt und neu ausgebaut. Dieser Aufwand kostete unerwartet viel Zeit. Schallschutz, Flucht- und Rettungswege, Sanitär- und Lichtanlagen mussten auf den neusten Stand gebracht werden.

„Großer Dank geht an alle Baubeteiligten, die aktiv daran mitgewirkt haben, den Eröffnungstermin zum Schulstart trotzdem zu schaffen“, betont Ralf Osterberg vom Sparkassen-Vorstand.

Es entstanden Kosten von knapp 700.000 Euro. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) bezuschusst das Vorhaben.

Bis zu 65 kleine Besucher am Tag

In fünfeinhalb Monaten entstand auf einer Fläche von rund 700 Quadratmetern ein großer Bewegungsraum mit Fußballtoren, Tischtennisplatte, Kletterwand, Boxsack und anderem mehr. Ein Kreativ- und Bastelraum, ein Hausaufgaben- und Medienraum, ein Ruheraum, eine kleine Werkstatt und zwei Räume, in denen sich die Kinder verkleiden, bauen und spielen können, ergänzen die Ausstattung. In der Küche soll mit den Kindern gekocht und gebacken werden. Umkleideräume für die Erzieherinnen und Erzieher befinden sich im Keller.

„Die Zusammenarbeit mit dem DRK ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir bekommen so die Möglichkeit mehr für unsere Region zu tun und hierbei neue ungewöhnliche Wege zu gehen“, erklärt Ralf Osterberg.

